Gruppevoldtekt for retten – men kun en må stå til ansvar

I alt tre menn var siktet for gruppevoldtekt. De er fra land i Afrika og to av dem har reist ut av Norge. Etterlysning gjennom Interpol har ikke gitt resultater. 19-åringen, som er igjen i landet, har sittet varetektsfengslet til nå. Hans forsvarer Sverre Sjøvold sier det hadde vært en fordel at alle tre møtte i tingretten i Tromsø og forklarte seg.

– For sakens opplysning hadde det vært mest hensiktsmessig at alle møtte i retten, sier Sjøvold til NRK.

Grov gruppevoldtekt

Hans klient er tiltalt for å ha hatt samleie med kvinnen mens hun var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til motsette seg handlingen.

Ifølge tiltalen anses voldtekten som grov og det legges særlig vekt på at den ble begått av flere i fellesskap. Lovbruddet skjedde i en bolig i Tromsø natt til 18. juni 2016.

– Klienten min sier det er vanskelig og erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier forsvarer Sverre Sjøvoll.

– Hvordan har det vært for han å sitte varetektsfengslet så lenge?

– Det sier seg selv at det har vært tungt. Han er en ung mann, og han synes det har vært vanskelig å sitte varetektsfengslet helt til nå.

– Hva synes du om politiets arbeid med å få tak i de to andre mennene, uten å klare det?

– Politiet har gjort det de kan gjøre. Så jeg har ikke noe å utsette på det.

DNA-spor

Alle tre som har vært siktet i saken er avhørt av politiet, men to av dem forlot Norge mens etterforskningen pågikk. Funn av tekniske bevis knytter alle tre mennene til gruppevoldtekten, sier politiadvokat og etterforskningsleder Frode Stock til NRK.

– Krysser de to andre siktede passkontrollen inn i et annet land som er med i Interpol-samarbeidet, vil de bli stoppet. Men det er ingen garanti for at de vil bli utlevd til Norge, sier Stock.

Tiltalen mot 19-åringen er tatt ut etter ordre fra riksadvokaten. Aktor i saken er statsadvokat Tor Børge Nordmo. Det er innkalt sju vitner, og det er satt av to dager til saken.