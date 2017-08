– Selv om god hukommelse er viktig, har også glemselen en viktig funksjon.

Det sier Martin Blystad, hukommelsesforsker ved UiT.

God hukommelse kan kompensere for mye. Som student vil god hukommelse gjøre det lettere å tilegne seg kunnskap. Det har også en viktig funksjon for å fungere i hverdagen.

Martin Blystad husket «dessverre» passordet sitt på jobb da han kom tilbake fra ferie. – Jeg har nok ikke klart å koble nok av, sier han. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Men vi kan ikke huske alt. For å huske det viktige, gjør hjernen prioriteringer.

– Skal vi huske på alt, kan dette bli ubehagelig og slitsomt, sier Blystad.

Han understreker og at evnen til å glemme kan være en god venn. For eksempel kan det være like greit å glemme den kjipe kommentaren du fikk av kollegaen din ved kopimaskinen en morgen.

For høye krav

Mennesker er ulike når det kommer til hukommelsesevner. Noen kan ramse opp alle tidligere statsministere i Norge uten problemer, men glemmer brorens bursdag hvert eneste år.

Blystad mener vi har en tendens til å stille for høye krav til oss selv. Vi ønsker gjerne å huske alt.

– Sånn er vi ikke. Vi kan ikke huske alt.

Tre ting hver dag

En undersøkelse fra England viser at vi i gjennomsnitt glemmer tre ting hver dag. Blystad forteller at dette dreier seg om at man glemmer å ta ut tøyet av vaskemaskinen, å drikke vann eller hvor man satte kaffekoppen.

– Å glemme passordet på jobb er ikke så ille. Men glemmer du hvor du jobber er det verre, sier han som et eksempel.

Det er altså ingen grunn til å fortvile om første oppgave på jobb etter sommerferien blir å trykke på «glemt passord»-knappen. Sannsynligvis betyr det bare at du har tatt en real pause, og koblet av i ferien.