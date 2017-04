Full splittelse om nordnorsk region

– Vi mener jo at man må lytte til det som fylkene i Nord-Norge selv har sagt. Og når både Nordland og Finnmark har konkludert at de ønsker å fortsette som egne fylker, så er det noe som Arbeiderpartiet vil respektere, sier kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen i Arbeiderpartiet.

Konsekvensen er at partiet vil stemme mot et eventuelt forslag om ett eller to fylker i Nord-Norge.

– Vi kommer ikke til å gå inn for endringer som ikke har oppslutning i befolkningen eller de fylkene som er berørt, sier Pedersen.

Helga Pedersen (Ap) vil ikke gå inn for et forslag som ikke har oppslutning i befolkningen. Foto: Marte Lindi, NRK

– Vil bruke mer tid

Rett før påske presenterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner opplegget for regionreformen i Nord-Norge. Da besluttet man å gi landsdelen mer tid før man gikk inn for en eventuell sammenslåing.

– Nord-Norge er i en spesiell situasjon, blant annet fordi det er store avstander. Vi ønsket derfor å bruke noe mer tid til å finne den gode løsningen, i samspill med fylkespolitikerne i nord, sa Sanner før påske.

Håper å ro det i land

– Regionreformen i seg selv er en ganske uferdig reform, mener Svein O. Leiros (Sp). Foto: Heaika Skum / NRK

Førstkommende mandag blir det ekstraordinært fylkesting i Troms for å behandle regionreformen. Regjeringa mener det skal være ett eller to fylker i nord, og på onsdag skal ledelsen i de tre nordnorske fylkeskommunene møte kommunalminister Jan Tore Sanner for å drøfte regionreformen.

Troms Senterparti går imot en sammenslåing, sier fylkespartileder Svein O. Leiros.

– Regionreformen i seg selv er en ganske uferdig reform. Så vi er ganske klare på at vi ønsker det slik som det er i dag.

Men Fylkesrådet i Troms består av fire partier. Mens noen er for en sammenslåing, er det andre som er mot. Dette kan gi splittelser.

– Den ser jeg absolutt, men vi skal nok prøve å ro det i land der også tror jeg. Og noen ønsker to fylker i nord, noen ønsker ett fylke. Vi i Troms Senterparti og noen andre partier har vært ganske klare på at vi ønsker å beholde dagens inndeling.

– Sterkt for et nordnorsk samarbeid

Det er Arbeiderpartiet som sitter i ledelsen i alle de tre nordligste fylker. Men Arbeiderpartiet sentralt vil beholde alle tre dagens fylker, sier Helga Pedersen.

– Jeg er veldig for et sterkt nordnorsk samarbeid. Det har vi på mange områder, og jeg er helt sikker på at vi kan styrke det samarbeidet ytterligere i årene som kommer. Men jeg tror ikke det å slå sammen tre fylker, der to av fylkene er imot, vil være et veldig godt grunnlag for et styrket samarbeid.