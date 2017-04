Frykter master-lærere kan forsvinne fra yrket

UiT Norges arktiske universitet er landets første universitet som tilbyr en femårig lærerutdannelse. Fra høsten 2017 skal alle landets lærerutdanninger legges opp som et femårig løp. Målet er at enda bedre lærere skal sendes ut til skolene.

I den femårige utdannelsen, spesialiserer studentene seg i enkelte fag.

– Men flere enn vi synes er greit, får ikke undervist i de fagene de har. Noen må også undervise i veldig mange flere fag som de ikke har, sier førsteamanuensis Rachel Jachelln ved UiT Norges arktiske universitet.

LES OGSÅ: Høye mobbetall på universitet og høgskoler

– Gjør noe med selvtilliten

Jachelln forsker på hvordan de nye lærerne blir tatt imot når de er ferdig med utdannelsen og starter et yrkesaktivt liv. Og hun er redd for at skolene ikke er godt nok forberedt for å ta imot denne typen lærere.

– Når du har kvalifisert deg til å være en spesialist i forhold til enkelte fag, så gjør det noe med selvtilliten og profesjonell utvikling hvis du ikke blir tatt på alvor. Det gjør også at du vurderer å se deg om etter andre muligheter.

LES OGSÅ: Begeistret over fraværstallene

Må undervise i flere fag

Skoleledelsen i Tromsø kommune bekrefter at mange skoler, og spesielt de mindre skolene, ikke er rustet til å utnytte denne typen utdanning godt nok.

– Lærere kan ikke bare undervise i de fagene de har fordypning i. De skal fylle opp en stilling, og da kan det hende at de også i tillegg må ta noen fag som de ikke føler seg riktig så kompetent i, sier avdelingsdirektør Kari Henriksen i oppvekst og utdanning i Tromsø kommune.