Fire bygder isolert etter at veien ble sprengt vekk

Tirsdag formiddag er geoteknikere på plass for å finne ut hva de skal gjøre.

Som en del av Torsken-pakken skulle veien forbi Lesbervatnet oppgraderes. Veien skulle ifølge Folkebladet flyttes inn på tryggere og mer stabil grunn.

Stekningen er smal og uoversiktlig på grunn av det store berget på den ene siden.

Etter at uhellet var et faktum mandag ettermiddag, startet entreprenøren umiddelbart arbeidet med å fylle ut rasstedet, slik at veiforbindelsen kunne etableres på nytt.

Samtidig satte de berørte kommunene Berg og Torsken i verk flere sikkerhetstiltak. Om lag 700 personer er berørt av at veien er stengt.

Ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad. Foto: Arild Moe / NRK

Det samme er flere reiselivsanlegg, blant annet Hamn i Senja. Flere sjømatbedrifter er også rammet, og pendlere kommer seg ikke på jobb.

– Ambulanse er på denne siden av skredet, slik at vi kan ha helseberedskap innenfor det isolerte området. Vi har redningsskøyte liggende i Gryllefjord, og kan også bruke båter mellom Hamn og Skaland om det skulle bli nødvendig. Dette er den kortsiktige løsningen. Så får vi vurdere ytterligere tiltak utover dagen, sier ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad.