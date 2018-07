Fem elger svømte til Tromsø

Troms politidistrikt meldte om elgenes uanmeldte besøk på Twitter litt etter klokka 4 natt til lørdag.

– Fredag formiddag ble det først observert en enslig elg ved Tromsø Museum. Så kom det inn melding om natta, klokka 1.40 om at to elgokser og en elgku, om lag 1,5 år gamle, hadde blitt observert i samme område, sier operasjonsleder Eirik Kileng til NTB.

På flyplassen

– Vi har fulgt dem siden de tre ble sett i natt. Så fikk vi melding klokka 2.10 om ytterligere to elger ved rullebanen på nordenden av flyplassen, så nå er det er i alt fem elger observert. De er på løpetur og i sentrum, og sånn kan vi ikke ha det. Vi samarbeider for øyeblikket med viltnemnda i et forsøk på å holde de unna sentrumsgatene, sier Kileng.

I første omgang satser politiet på at de klarer å holde elgene unna sentrum uten å skremme dem og at dyrene tar til vett og svømmer tilbake.

Stress

Ifølge Kileng er det ikke noen dramatisk situasjon foreløpig og ikke uvanlig at elger svømmer over til Tromsøya og tar seg inn i sentrum.

– Der er det ganske tettbebygd, så vi prøver å holde dem unna, for de blir ganske stresset av det, sier han.

Elgene er ikke alene om å stresse.

– Folk som ser dem ringer oss, for de blir ganske skremte, det er ikke så ofte store dyr går rundt i byen her, sier operasjonslederen.

Skremte dem vekk

Ved seks-tiden lørdag morgen meldte politiet på Twitter at elgene hadde trekt nordover på Tromsøya.