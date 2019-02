Etterforsker mistenkelig dødsfall i Harstad

Politiet fikk torsdag morgen klokken 07.00 melding fra en person som var ute og luftet hunden sin på Bergseng i Harstad.

Vedkommende hadde funnet en død person.

– Vi har funnet en død kvinne i tidlig 50-årene langs veien. I og med at hun ble funnet ute, etterforsker vi dette som et mistenkelig dødsfall. Bortsett fra det, er det ingenting som tyder på at det skal ha skjedd noe mistenkelig her, sier politiadvokat Børge Bertelsen til NRK.

– Hva hadde kvinnen på seg da hun ble funnet?

– Det kan jeg ikke si noe om for øyeblikket.

Bertelsen forteller videre de nå jobber med å identifisere kvinnen, men de antar at hun er norsk statsborger og at hun bodde i nærheten av funnstedet.

Politiet har sikret åstedet, og teknikere er i full gang med etterforskningen. De utfører også rundspørring i området og avhør av eventuelle vitner.

– Vi går fra hus til hus for å høre om noen har sett eller hørt noe som kan knyttes opp mot det som har skjedd her i natt. Vi er veldig avhengige av tips fra folk, så dersom noen har informasjon til oss, ønsker vi at de tar kontakt, sier politiets innsatsleder på stedet Lina Solheim.

Innsatsleder Line Solheim sier de gjør krimtekniske undersøkelser i området. Foto: Nils Mehren / NRK

Dersom du har informasjon om saken, ber politiet deg om å ringe 02800.