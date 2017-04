Er dette årets mest originale påskepynt?

Geir Samuelsen fra Harstad er kunstneren bak det noe spesielle verket. Foto: Martin Mortensen / NRK

– I år tenkte jeg at jeg skulle male noen nye påskeegg. Og jeg kom på at luggen til Donald Trump likner veldig på en fjær, sier Geir Samuelsen fra Harstad.

– Han ser jo litt ut som en hane, også er han jo en veldig «cocky» fyr.

Da ble ideen til årets kanskje mest originale påskepynt født. Og med den amerikanske presidenten hengende i stua, ble det etter hvert tydelig at han kanskje kunne ønsket seg selskap.

– Jeg prøvde først med den britiske politikeren Boris Johnson. Han har jo et spesielt hår, men kanskje ikke så kjent ansikt, sier Samuelsen.

Resultatet ble heller den russiske presidenten Vladimir Putin.

– De to er kanskje ikke mors beste barn, men man må jo ha det litt morsomt!

Slik ser de ut, de to originale presidentene Trump og Putin. Foto: DON EMMERT / AFP

– Litt annerledes enn hva jeg vanligvis gjør

Til daglig er Samuelsen kunstner, og driver eget galleri. I 2016 ble hans kunstverk «Selsbanens seil» avduket i Harstad, etter åtte års planlegging.

– Men dette med karikatur er litt annerledes fra det jeg vanligvis driver med. Men det er jo enkle figurer med tusj og maling, og litt påskefjær, sier han.

– Men jeg har fått tilbakemeldinger om at folk syntes det var morsomt.

Og det kan virke som om Putin er noe misunnelig på den fyldige fjærmanken til sin amerikanske kollega.

– Å egge til bråk kan de begge, og her snakker vi ikke om bløtkokte menn. Vi får håpe for verdensfreden at de ikke lager for mye eggerøre, sier Samuelsen.