Dramatisk redningsaksjon pågår i Tromsø nå

Nå har redningsmannskapene tatt på seg truger for å komme seg til fots frem til stedet der den skadde mannen befinner seg.

– En stund siden vi pratet med dem. Han er kald og skadd. Vi ønsker å komme frem til ham så fort som mulig fremst til ham, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt

Det er Norsk Folkehjelp er på tur ut med mannskaper for å berge ned skigåeren som har falt og skadet seg i nærheten av ett av Tromsøs høyeste fjell, Hamperokken. Skigåeren er sammen med to andre personer som nå holder stand ved ham og jobber for å holde ham varm, på rundt 500 meters høyde.

– Det er klart. Det blir kald de også, sier Thomassen.

Vanskelige forhold

Politiet sier at det kan dreie seg om et beinbrudd. De meldte føst om hendelsen rundt klokken halv fem søndag ettermiddag.

Et helikopter ble sendt ut, men kunne ikke lande på grunn av dårlig sikt. Deretter forsøkte redningsmannskapene å komme til med skuter, men ga opp.

Det laver ned med snø i området, og terrenget er bratt. Det er enda brattere opp mot der den skadde mannen ligger. Redningsmannskapene har med seg fagleder for skred, for å vurdere tryggheten i redningsaksjonen.

– Dette er erfarne dyktige fjellfolk. De er bedt om å ta sine forholdsregler for ikke å utsette seg for fare, sier Thomassen.

– Vi har gjort flere vurderinger med tanke på å frakte mannskaper opp med helikopter å sette dem av på cirka 1000 meters høyde. Det ble vurdert som for risikabelt.

Helikopteret som ikke kom frem var sendt Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Sea King har ikke vært prøvd, for den vil det være enda vanskeligere å gjennomføre redningsaksjonen med, sier Thomassen.