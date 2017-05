Dømt for overgrep mot over 70 barn

Nå har Nord-Troms tingrett dømt mannen til fengsel i åtte år og seks måneder. Det er det samme som aktor Gøril Lund la ned påstand om. Til fradrag i dommen kommer 430 dager som mannen har sittet varetektsfengslet. Dommen er enstemmig.

Erkjente det meste

Det første overgrepet 22-åringen nå er dømt for, skjedde allerede i 2010. Tromsømannen var selv 16 år da han hadde samleie med en 13 år gammel jente.

Han er også dømt for tre år senere å ha hatt samleie med annen 13 år gammel jente.

Han var også tiltalt for overgrep mot en 13 år gammel gutt. Det er kun denne ene tiltaleposten mannen ikke har erkjent straffskyld for. Han mente gutten var fylt 14 år da overgrepene skjedde, dermed mente mannen at han skal straffes etter et mildere straffebud.

Nord-Troms tingrett festet ikke lit til mannens forklaring om at gutten var over 13 år, og han ble derfor dømt for også dette overgrepet.

Mannen er også dømt for å ha forledet en rekke gutter og jenter til å sende han bilder og videoer med seksualisert innhold, blant dem flere hundre bilder og videoer av barn og unge som onanerer.

Mannen har også lurt en rekke unge gutter til å fysisk møte ham ved at han ga seg ut for å være 15 år gamle «Sara». Dersom guttene først møtte tiltalte selv, lokket han med at de etterpå ville få møte «Sara» for å ha sex.

Skjenket og truet

Nord-Troms tingrett viser i dommen til at overgrepene har skjedd over en tidsperiode på fem og et halvt år.

De fysiske overgrepene ville ført til en streng straff, likevel er samtlige lovovertredelser av en slik art at de isolert sett også ville ført til en streng straff.

Mange av de første fysiske overgrepene skjedde mot barn da tiltalte selv var ung, og retten har kommet til at dette er formildende omstendigheter.

Retten mener mannens tilståelser ikke kan vektlegges i stor grad. Det er fordi mannen har kommet med navn på fornærmede han var klar over at politiet uansett ville finne i det beslaglagte materialet.

Det er også skjerpende at tiltalte har skjenket enkelte av de fornærmede før overgrepene, og at han har nærmest truet barna til å utlevere intime bilder.

22-åringen mener dommen fra Nord-Troms tingrett er for streng, og han anket på stedet.

– Mange har bebreidet seg selv

Mange av de fornærmede har forklart seg om det de trodde var en jevngammel jente som oppsøkte dem.

Etter kort tid kom samtalene inn på seksuelle temaer og det ble delt intime videoer og bilder.

Under hovedforhandlingene i februar i år ble det avspilt en rekke tilrettelagte avhør, og det var tydelig at mange syns dette var ubehagelig å snakke om.

– Mange har bebreidet seg selv, mange er sinte på tiltalte, og mange føler seg lurt av mannen, sa koordinerende bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen til NRK da saken startet.