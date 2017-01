«Sara» lovet unge gutter sex, men først måtte de møte 22 år gammel mann

Tiltalen mot den 23 år gamle mannen er på 15 sider. Han er tiltalt for fysiske overgrep og nett-overgrep mot en rekke gutter og jenter.

Mannen har gitt seg ut for å være både «Julie» og «Sara» på 15 år. Det hele endte i sjalusi og trusler fra de fiktive jentene.

– Tiltalte har hatt en sofistikert fremgangsmåte for å oppnå det han ville, sier statsadvokat Gøril Lund.

Tiltalte har hatt kontakt med flere av de fornærmede i over ett år, andre bare i kort tid før de kuttet kontakten. En rekke bilder og videoer er delt frem og tilbake fra barna til det de trodde var «Sara» og «Julie» på 15 år.

Til slutt hadde den 23 år gamle mannen kontakt med så mange at ryktene blant barna begynte å gå.

...du vet æ har masse videoa av dæ? Så viss æ hadde vært dæ så ville æ passa kjeften min :) "Julie" 15 år

Dette er saken Ekspandér faktaboks I mars startet politiet i Tromsø etterforskning mot en mann i 20-årene. Den er nå ferdig etterforsket

Mannen er tiltalt for overgrep mot 75 personer. Totalt inneholder tiltalen 83 poster, og 179 er avhørt så langt

69 av de fornærmede er gutter, og seks er jenter.

Mannen har utgitt seg for å være en 15 år gammel jente og tatt kontakt med barn i alderen 12-15 år

Han har så forledet dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv via webkamera, eller sende han intime bilder og videoer. Flere av barna er under 14 år. Juridisk er dette sidestilt med voldtekt av barn under 14 år, og har en strafferamme på inntil ti år

Han er også siktet for fysiske seksuelle overgrep mot åtte fornærmede. Det alvorligste tilfellet er fra 2010, og omfatter voldtekt av barn under 14 år

De fornærmede barna er fra Troms, Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder

«Jævla sjalu faen»

Bare måneder før mannen ble pågrepet begynte en av guttene å stille spørsmål til «Julie» om at hun hadde kontakt med så mange i guttens vennekrets.

Mange av barna trodde de hadde et spesielt og unikt forhold til den fiktive jenta.

Ifølge tiltalen svarte den tiltalte 23-åringen, bak aliaset «Julie», at gutten var en «jævla sjalu faen», og at hun skulle «knuse trynet» hans.

– Du vet jeg har masse videoer av deg. Om jeg var deg ville jeg ha passet kjeften min, skal «Julie» ha skrevet.

Lovet guttene sex

Flere ganger skal den tiltalte mannen, via aliaset «Sara», lovet de unge guttene sex med henne, men bare dersom guttene hadde sex med den tiltale. Til slutt klarte han å lure en 13 år gammel gutt til et møte. Det endte i overgrep mot gutten.

Andre ganger har den tiltalte mannen skrevet til barna fra «Julie» på 15 år og fra sin reelle profil samtidig. Alt i forsøk på å få barna til å kle seg naken, vise seg på video eller å sende video av seg selv.

NRK er informert om at flere foreldre tidligere har tatt kontakt med politiet med bekymringsmeldinger om mannen, men uten at det er loggført hva som ble sagt. Det var først da Miljøtjenesten i Tromsø kommune kom med en bekymringsmelding at mannen ble pågrepet i mars i fjor, og siden da har politiet brukt store ressurser på å kartlegge hvem mannen har hatt kontakt med.