Dømt for Norges største samling overgrepsbilder

En mann i 60 årene fra Troms ble etterforsket for grovt økonomisk utroskap mot sin egen arbeidsplass. Mannen hadde kjøpt inn elektronisk utstyr for 1,3 millioner kroner, og fått jobben til å betale. Han var også tiltalt for å ha fått falske fakturaer sendt til sin arbeidsplass, noe som skal ha gitt ham nærmere én million kroner.

Under etterforskningen oppdaget politiet at mannen hadde flere ting å skjule. I en koffert hjemme hos mannen ble det funnet 66 eksterne harddisker fulle av overgrepsmateriale. På CD-plater, minnepinner og på datamaskiner han var i besittelse av ble det funnet mer:

Totalt mer enn 11 millioner bilder. Mange av bildene er de samme, men etter å ha gått gjennom 70 prosent av bildematerialet viser det seg at 2,3 millioner bilder er unike.

56 000 filmer av overgrep på barn.

Filmene har en total spilletid på 5 800 timer.

Bildene og videoen viser alt fra voksne mennesker som utfører overgrep mot barn ned i ettårsalderen, til barn som poserer i seksualiserte stillinger. Den største delen av bilde- og videomaterialet var innenfor den siste kategorien.

Største enkeltbeslag i Norge

Ifølge Kripos er dette det største enkeltbeslaget av denne typen materiale som er gjort i Norge.

Mannen erkjente straffskyld for overgrepsmaterialet da saken var oppe i Ofoten tingrett. Han forteller at han ikke har delt bildene og videoene i noen nettverk.

I retten forklarte mannen også at han ikke ser på seg som pedofil, men at det er nysgjerrighet som har drevet ham.

– Han forklarer også at han har tenkt over at det er ulovlig, og også på dem som er ofrene i industrien bak slike overgreps- og seksualisert materiale av barn. Han innser også at ved sine handlinger indirekte bidrar til å holde denne industrien oppe, står det i dommen.

Dømt til over 3 år i fengsel

Ofoten tingrett har dømt mannen til totalt tre år og syv måneder i fengsel for både overgrepsbildene og den økonomiske utroskapen.

Han dømmes også til å betale arbeidsplassen sin drøye 1,5 millioner kroner i erstatning.

Ifølge avisen Fremover er den dømte mannen for tiden på ferie, og har ikke fått diskutert dommen med sin forsvarer ennå.