Disse har søkt jobben som UNN-sjef

Søknadsfristen gikk ut torsdag 13. september, og UNN offentliggjorde søkelisten tirsdag.

To av de ni som har søkt på stillingen er i dag en del av ledergruppen ved UNN, som klinikksjefer. Totalt fem av søkerne er UNN-ansatte.

«Ansettelsesutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge, ledet av styreleder Ansgar Gabrielsen, vil bruke de kommende ukene til gjennomgang og intervju med potensielle kandidater» skriver UNN i en pressemelding.

Det legges opp til at ansettelse av ny administrerende direktør vil bli foretatt i styremøte torsdag 15. november.

Dette er søkerne:

Kristian Bartnes (55),

Tromsø – klinikksjef Hjerte- og lungeklinikken UNN

Thorbjørn Johan Gaarder (63),

Oslo–Chief Credit Officer

Ira R. Hebold Haraldsen (58),

Oslo–leder, Center of Cognitive Health in Trauma and Disease

Bogi Jonsson (60),

seksjonsoverlege (UNN Harstad)

Andreas Kristensen (40),

Tromsø–Senior doctor cardiology dept. (UNN Tromsø)

Rolv-Ole Lindsetmo (59),

Tromsø–klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN

Anne-Stina S. Nordmo (53)

Tromsø–prosjektdirektør for prosjekt Nye lokaler

Trine Olsen (49),

Tromsø–avdelingsleder for Mottaksmedisin UNN Tromsø

Ivar Edmund Vatten (54),

Halsanaustan–uføretrygdet