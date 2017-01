Dårlig føre da buss veltet

Det var like før klokka 15, polititet fikk melding om at en skolebuss hadde veltet i krysset mellom Fylkesvei 211 og Fylkesvei 852 i Brøstadbotn i Dyrøy kommune.

– Det var åtte skoleelever fra den videregående skolen på Sjøvegan og bussjåføren om bord i bussen, sier politibetjent Paul Hugo Edvardsen, fra ulykkesstedet. Ingen ble alvorlig skadet, passasjerene er til legesjekk mens sjåføren sitter i avhør.

Politiet har foreløpig ikke fullstendig oversikt over årsaken til uhellet, ut over at bussen mistet veigrepet, kjørte ned en skråning og veltet.

– Kjøreforholdene var vanskelige i området, med mye sørpe i veibanen, bekrefter politiet.

