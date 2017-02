Bevæpnet politi rykket ut da mann gikk berserk

Gjerningsmann pågrepet uten dramatikk, og bringes inn for avhør. Det melder politiet like før klokken 17.30 i dag ettermiddag, mandag.

Politiet mottok klokken fire melding fra Nordkjosbotn om en person som knuste vinduer på Coop Extra og en bensinstasjon. han skal ha brukt øks og slegge.

Mannen ringte politiet i ettermiddag, mandag, før han gikk til angrep på butikkene.

Væpnet politi søkte nå etter mannen. Politi rykket ut fra både Bardufoss og Finnsnes.

Politiet fortalte til NRK at de mente å vite hvor mannen befinner seg, og at de også vet hvem mannen er. Like etter klokken 17 kommer meldingen om at mannen er pågrepet og bringes inn for avhør.