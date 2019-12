«Lance» sitter bom fast i isen

Skipet har sittet fast i isen siden tidlig tirsdag morgen, melder VG. Skipet har kjørt seg fast på et flak is med 30-40 centimeters tykkelse. De skal nå prøve med krana på skipet. Skipet er på vei for å møte og hente ut polfarerne som er i Arktis.