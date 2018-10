– Vi laget denne videoen for å vise hva som egentlig kan skje når du er uforsiktig med rødsprit, sier Kenneth Wangen, utrykningsleder i Nedre Romerike brann og redning, og leder i Norsk forening for brannskadde.

Hvert år får mellom åtte og 15 skoleelever brannskader som følge av uhell med rødsprit på skoletur i Norge. Norsk brannvernforening har blant annet vært på banen for å få norske skoler til å bytte ut rødspritapparatene med sikrere alternativer, som gass.

Wangen har selv møtt fem jenter med alvorlige brannskader forårsaket av rødsprituhell på klassetur.

I slutten av september valgte derfor senterpartipolitiker Willfred Nordlund å utfordre kunnskapsminister Jan Tore Sanner om å ta initiativ til å få laget en veileder til norske skoler, for å sikre god opplæring, tryggere utstyr og mer kunnskap i arbeidet med forebygging av brannskader.

LITE SKAL TIL: Willfred Nordlund (Senterpartiet) mener det er lite som skal til for å forhindre brannskader på skoleturer. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Svaret fra kunnskapsministeren imponerte ikke.

Forventer at skolene tar ansvar

«Det er både alvorlig og trist at barn skader seg i situasjoner i skolesammenheng og hendelser som kunne ha vært unngått ... Forebygging av brannskader og brannvern skal være et kontinuerlig arbeid ved landets skoler. Det er tydelige regelverk om dette. Det finnes også ressurser på nettet som kan brukes av skolene i det forebyggende arbeidet ... Jeg forventer at den enkelte skoleeier og skoler tar nødvendige forholdsregler for å ivareta elevenes sikkerhet,» skriver Sanner blant annet i sitt svar.

– Jeg synes statsråden viser tafatthet. Han har tydeligvis ikke tatt inn over seg at det ikke har blitt gjort nok for å unngå slike skader. Det er tydelig at han har fått med seg sakene som tar for seg problematikken. Men i svaret sitt viser han til undervisningsmateriell som ikke går på den kunnskapen jeg etterspør, sier Nordlund.

– I tillegg skyver han alt ansvaret over på skoleledelsen, fylkene og kommunene. Han kunne bare sagt at han ønsker å få på plass en veileder som gjør at skolene er i stand til å skape trygghet når barna skal på tur.

FORSIKTIG: Jan Tore Sanner har svart på oppfordringen om å lage en veileder for forebygging av brannskader i skolen. Folket som ønsket svarene er ikke imponerte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Irritert

Brannmannen Kenneth Wangen er ikke overrasket over svaret fra ministeren.

– Han tar ikke risikoen på alvor, men lemper ansvaret nedover på skolenivå. Derfor skal vi sende denne videoen til alle skolene i Norge, slik at de ser hvor farlig rødsprit kan være. Jeg tror altfor mange ikke er klar over det. I tillegg er det fort gjort å tenke at slike ulykker ikke skjer hos oss. Men forsøket vårt viser hvor fort ting kan skje, sier han.

Marita Helen Hauge ble selv skadet under en klassetur for 17 år siden. En stund sto hun i fare for å måtte amputere den venstre armen.

KLARTE SEG: Det gikk heldigvis bra for Marita Helen Haugen da uhellet var ute for 17 år siden. Foto: Privat

Heller ikke Hauge ble provosert over svaret til Jan Tore Sanner.

– Jeg er litt sint. Jeg skjønner bare ikke hvorfor de skal gjøre det så vanskelig. Det er jo bare å si stopp, og lage en ny regel som gjør det forbudt å bruke den type utstyr på tur, sier hun.