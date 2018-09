– Det er for mange tilfeller der elever blir brannskadet av rødsprit.

Det sier Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

To elever fra Tromsdalen videregående skole behandles fortsatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge for lettere til moderate skader etter en ulykke på en klassetur onsdag.

De to fikk brennende rødsprit på kroppen.

Karina Hagen har en datter som ble alvorlig brannskadet i en lignende ulykke for noen år siden.

– Jeg reagerer med sinne når dette skjer på nytt med elever fra Tromsø, sier Karina Hagen.

Hagen vil at rødsprit som brensel skal forbys på skoleturer.

Stormkjøkken var tradisjonelt utstyrt med spritbrenner, men det har blitt mindre brukt på grunn av fare for brann ved påfylling av rødsprit. Foto: Christine Rehn Jensen/NRK

Ber skolene forby bruk av rødsprit

Datteren er brannskadet over halve kroppen etter et uhell under bruk av stormkjøkken med rødsprit, også den gangen på klassetur.

Stormkjøkken er et frilufts-kokeapparat for steking og koking av mat og drikke. Den består vanligvis av en varmekilde som drives av flytende brennstoff, som rødsprit, eller gass.

– Hva folk gjør privat er en ting, men skolene bør ha et forbud mot bruk av rødsprit på klasseturer. Lærere som drar på tur med elever bør slippe å komme opp i situasjoner som dette, sier Hagen.

Klasseturen til elevene ved Tromsdalen videregående skole var obligatorisk, og gikk til Reisadalen i Nord-Troms.

Norsk brannvernforening, her Tor Erik Skaar, har også tidligere advart mot tur-brennere eller kokeapparater som benytter rødsprit.

Elevene hadde gått i land på en holme i Reisaelva da uhellet skjedde, som også kompliserte redningsarbeidet. De ble siden hentet av ambulansehelikopter.

Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening sier de flere ganger i året får henvendelser der skoleklasser har vært på tur og lignende hendelser har skjedd.

I august i fjor pådro en skoleelev i Kristiansand seg alvorlige brannskader på klassetur, også her på grunn av bruk av stormkjøkken med rødsprit.

Det finnes flere eksempler, men et annet alvorlig tilfelle var i 2009 da seks barn ble vitne til at klærne til tre ansatte ved skolefritidsordningen i Risør tok fyr, hvorav en av de ansatte ble alvorlig skadet, skrev VG.

– Flammen er usynlig

– Rødsprit brenner med en usynlig flamme. Spesielt når det er lite rødsprit igjen er det vanskelig å se at det brenner. Hvis man da skal etterfylle rødsprit vil det blusse opp og man kan risikere å få en stor ulykke, sier Skaar.

Skaar anbefaler derfor alle som vurderer å ta i bruk et stormkjøkken om å heller benytte gass.

– Vi anbefaler alle nye brukere å gå bort fra stormkjøkken med rødsprit. Det er også billigere å ta med seg gass, og langt sjeldnere forbundet med ulykker, sier Skaar.

Vil slutte å bruke rødsprit

Rektor ved Tromsdalen videregående skole, Torill Hvalryg, sier elevene hadde fått opplæring i å bruke stormkjøkkenet.

– Vi foretar en debrifing av elever og lærere og en gjennomgang av rutinene våre, sier Hvalryg.

Rektoren sier de i fremtiden vil benytte annet og sikrere utstyr enn rødsprit på sine skoleturer.

– Jeg håper skolene gjennomgår utstyret og at rødspriten forsvinner. Det handler ikke om hvor flink du er, men at alle kan være uheldige, sier Karina Hagen.