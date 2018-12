– Ekstra meningsløst når ethvert ran i Longyearbyen vil være mislykket

– Dette må ha vært et rop om hjelp. Det er jo en hendelse man aldri trodde skulle skje i lille Longyearbyen.

Det sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Sparebank1 Nord-Norges avdeling i Longyearbyen utsatt for et væpnet ran fredag formiddag.

Sysselmannen pågrep den tilreisende mannen like etterpå, og opplyser fredag ettermiddag at han blir sendt til fastlandet og framstilt for varetektsfengsling i Tromsø.

Tre ansatte var på jobb da ranet skjedde, men ingen ble fysisk skadet.

– Vi tenker jo først og fremst på dem som ble direkte berørt. Også skolene måtte holde ungene tilbake fordi man var usikre på om man hadde kontroll på gjerningsmannen. Det er klart det setter en ekstra støkk i samfunnet, sier Arild Olsen.

BAR SKYTEVÅPEN: Gjerningsmannen ble pågrepet i samme bygg som banken. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Kriminelle har dårlige odds for å komme unna

Dette er den eneste bankfilialen i Longyearbyen på Svalbard, og det er første gang at det har skjedd et bankran i det lille samfunnet.

Det er generelt svært lite kriminalitet på øygruppa. Etter 19 år i byen kan ikke lokalstyrelederen huske å ha hørt om noe lignende noen gang.

– Enhver kriminell handling er unødvendig, men det blir så voldsomt unødvendig når ethvert ran her vil være mislykket. Du har ingen plasser å gjøre av deg. Den eneste forbindelsen her er fly eller båt. Som raner her har du svært dårlige odds for å komme deg unna, sier Olsen.

Også andre folk NRK har snakket med i Longyearbyen er svært overrasket over det som har skjedd.

– Det er veldig rart og skummelt at noen gjør noe sånt på en så liten plass som Longyearbyen og på ei øy. Det er rett og slett et mysterium, sier Karianne Tangen Dypedahl og Nora Maria Hansen til NRK.

OVERRASKET: Karianne Tangen Dypedahl synes det er rart at noen begår ran i det lille samfunnet. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Høy våpentetthet i Longyearbyen – frykter det kan komme reaksjoner

Lokalstyret har satt ned et psykososialt kriseteam i samarbeid med kirken.

– Vi spiller på de omsorgspersonene vi har her, sier Olsen.

De fleste i byen har våpen som beskyttelse mot isbjørn når man er på tur. Det er likevel forbudt å ta med våpen inn i banklokalene også i Longyearbyen.

Olsen sier folk er vant til å se personer bære våpen som isbjørnbeskyttelse, men frykter det kan komme reaksjoner i etterkant av det væpnede ranet.

– Vi ser folk med skytevåpen flere ganger om dagen, har høy våpentetthet og har en naturlig omgang med våpen her oppe. Når et væpnet ran skjer midt i sentrum ser jeg ikke bort fra at det kan komme reaksjoner i etterkant av dette, sier Olsen.