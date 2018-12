Væpnet bankran i Longyearbyen – én person pågrepet

Sysselmannen på Svalbard fikk melding om det væpna ranet klokka 10.40 og rykket med en gang til bankkontoret som ligger i sentrum av Longyearbyen.

– Akkurat nå har jeg ikke så mye mer å si enn at vi har hatt et ran av banken. Vi har kontroll på gjerningspersonen, sier sysselmannsførstebetjent Håkon Thoresen til NRK i 11-tida.

En time etter hadde sysselmannen mer informasjon.

– Vi fikk melding om et væpnet ran av banken i Longyearbyen. Det skjedde cirka klokka 10.40. Det var en mannsperson, og han ble pågrepet ganske kjapt etterpå. Vi kan foreløpig heller ikke si noe mer om gjerningspersonen. Ingen ble skadd. Nå etterforsker vi saken og skal avhøre vedkommende, sier Terje Carlsen, kommunikasjonsrådgiver hos sysselmannen.

Svalbardposten skriver at gjerningsmannen ikke er norsk statsborger, og at han er fremstilt for lege.

Tre på jobb – ukjent ransutbytte

NRK får opplyst fra ledelsen i Sparebank1 Nord-Norge at ingen ansatte ble skadet under ranet, og at gjerningsmannen ble pågrepet i samme bygg som banken.

– Det var tre personer på jobb da ranet skjedde. Gjerningsmannen fikk med seg verdier, uten at jeg vil komme inn på hvor mye. Det viktigste er at ingen av våre ansatte ble fysisk skadet og at gjerningspersonen ble tatt av politiet etter veldig kort tid, sier kommunikasjonssjef i Sparebank1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås til NRK.

De fleste i Longyearbyen har våpen som beskyttelse mot isbjørn når man er på tur. Det er derfor forbud mot å ta med våpen inn i banklokalene. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Han sier han ikke vet hva slags våpen gjerningsmannen brukte da han truet til seg penger fra banken.

– Vi fikk melding fort og har iverksatt det vi skal etter våre rutiner ved slike hendelser. Det er viktig for oss at de ansatte blir godt tatt vare på selv om de ikke ble fysisk skadet. Ut over det vil vi bistå politiet med det vi kan, sier kommunikasjonssjefen.

Anne Søvold Vikanes som er sektorsjef oppvekst og kultur i Lokalstyret bekrefter at de er kontaktet av sysselmannen for å eventuelt gi tilbud om krisehjelp til bankens ansatte.

– Vi er disponible for de ansatte i banken hvis de trenger det.

Karianne Tangen Dypedahl synes det er rart at noen begår ran i det lille samfunnet. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Veldig rart

Dette er den eneste bankfilialen i Longyearbyen på Svalbard, og det er første gang at det har skjedd et bankran i det lille samfunnet.

Det er generelt svært lite kriminalitet på øygruppa, og folk NRK har snakket med i Longyearbyen er veldig overrasket over ranet.

– Det er veldig rart og skummelt at noen gjør noe sånt på en så liten plass som Longyearbyen og på ei øy. Det er rett og slett et mysterium, sier Karianne Tangen Dypedahl og Nora Maria Hansen til NRK.