– Dronninga skal få joike

Når Dronning Sonja kommer til Kåfjord for å åpne den 26. Riddu Riddu-festivalen torsdag, skal hun selvsagt få høre joik.

– Berit Alette Mienna skal joike og fortelle om joiketradisjonen – og kanskje dronninga til og med får joike litt. Hvis hun vil. Det er helt opp til henne selv, ler festivalsjef Karoline Trollvik.

– En anerkjennelse

For første gang er det en kongelig som skal åpne urfolksfestivalen i Manndalen.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss, sier Trollvik.

– Det føles som at hun med dette besøket understreker viktigheten av det vi gjør, og viktigheten av oss som festival i Norge – og verden. Så det kjennes viktig. Og stort, sier hun.

Og det er ikke bare festivalsjefen som ser fram til det kongelige besøket. I Kåfjord kommune i Troms snakker folk om besøket.

Klar med kaffen

– Det gir nok litt blest til festivalen, kommunen og bygda her, mener Odd Isaksen.

Ragnvald Nilsen (t.v.) og Odd Isaksen serverer gjerne kaffe til dronninga om hun kommer innom butikken på Løkvoll. – Her får hun se det virkelige livet, sier de. Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Sammen med Ragnvald Nilsen sitter han i kaffekroken på butikken på Løkvoll, og om dronninga kommer innom her skal hun i alle fall få god oppvartning.

– Da skjenker vi kaffe til henne, selvfølgelig.

– Og spør om hun er interessert i å se hvordan livet egentlig er, fastslår de to.

På festivalen får dronninga også innblikk i det virkelige liv. Der skal hun blant annet presenteres for sjøsamisk kultur. Og hun har selv bedt om å få hilse på festivalpublikum.

Eldre sier de kommer for første gang

– Hvis jeg får snakke med henne, kommer jeg til å spørre om bilde. Og autograf.

Det sier Iver Nikolai Hansen, som er frivillig i Riddu-staben.

Iver Nikolai Hansen er en av mange frivillige i staben – eller bargi som det heter på samisk. Om han får snakke med dronninga skal han be om både bilde og autograf. Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Festivalsjef Karoline Trollvik kan fortelle at befolkninga i Kåfjord ser fram til det kongelige besøket.

– Jeg tror de er fryktelig stolte. Det er så mange eldre folk som har kommet til meg og sagt at de gleder seg, og at de skal komme på festivalen for første gang.

Første kongelige besøk under festivalen

Ikke siden 2007 har Kåfjord hatt kongelige på offisielt besøk. Da besøkte kronprinsparet kommunen, og var blant annet innom Riddu-sletta. Men dette var ikke samtidig som festivalen ble arrangert. Dermed er det første gang en kongelig besøker selve arrangementet. Dette sender et viktig signal til verdens urfolk fra det norske kongehus, mener Trollvik.

Selv har hun møtt dronning Sonja en gang før.

– Da var jeg ei veldig lita jente. Det var under kongeparets signingsferd, da de besøkte Holmenes gård. Jeg fikk faktisk lov til å gi henne ei lita tova ulldukke. Men om hun husker det, det vet jeg ikke, ler festivalsjefen.