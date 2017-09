Vinden herjet på Dyrskun i natt

Det var en sterk valgvind i natt ler Rune Hagestrand. Han befinner seg på Dyrskun som utstiller og var vitne til nattens sterke vind. Han forteller at det var 6-7 boder som ble blåst over ende etter et vindkast.

- Det er nok en del blaute valgbrosjyrer i dag, sier Hagestrand.

Arbeidet med å reparere og sette opp teltene igjen er i gang. Haugestrand opplyser at flere av teltene som er satt opp igjen.

KrF sitt telt av et av dem som ble blåst ned. Astrid Eidem Nordal var en av de første som kom til stedet i dag tidlig.

KrF sin valgbod på Dyrskun fikk kjenne på den kraftige vinden i natt. Foto: Rune Hagestrand

– Fronten på teltet var blåst ned, og litt av materialet var blitt ødelagt. Nå er det oppe igjen og alt er som det skal, sier Nordal.

Ellers en rolig natt

Markedssjef for Dyrskun, Yvonne Eilefstjønn, forteller at det ellers av vært en rolig natt.

- Det var et hardt vær i natt, men vi har klart oss bra, forteller Eilefstjønn.

Hun opplyser at det ikke har vært noen større skader av noen slag på Dyrskun og at folk begynne å strømme til.

- Vi er veldig fornøyde og folk er i godt humør, avslutter Eileifstjønn.

Slik så det ut etter flere telt fikk kjenne på vinden i natt. Foto: Rune Hagestrand

Politiet opplyser til NRK at det ellers har vært en rolig natt uten store gjøremål værmessig.