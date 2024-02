I denne saken kan du lese mer om:

Vinden er i ferd med å ta seg opp i Østfold og langs kysten av Vestfold.

Den har allerede skapt problemer flere steder. I Sarpsborg har brannvesenet måtte rykke ut for å bistå med å sikre løse faseplater i sentrum. I Fredrikstad har taket til en lastebilhenger blåst av midt på Fredrikstadbrua.

– Den ligger litt ulendt til, halvveis over rekkverket. Vi er ute for å bistå, sier vaktleder ved 110-sentralen Øst Lars Erik Robertsen.

Flere veier er også stengt som følge av veltede trær.

Vinden har allerede herjet i flere timer langs vestkysten i Sverige, hvor politiet ber folk holde seg innendørs.

Oransje farevarsel

Meteorologene har fredag oppjustert farevarsel for vind for Østfold og ytre deler av Vestfold. Varselet gjelder fra fredag klokken 11 til fredag klokken 17.

Det er ventet kraftige vindkast på 25–35 meter per sekund. De kraftigste vindkastene ventes nær kysten.

Den siste observasjonen Meteorologisk institutt har er fra klokken 13.00.

– På Svenner fyr i Vestfold ble det målt 33,1 meter per sekund. På Færder fyr ble det målt på 32,3 meter per sekund og for Østfold sin del er den sterkeste vinden på Strømtangen fyr 30,2 meter per sekund, sier vakthavende meteorolog Dina Stabell.

Det er også sendt ut gult farevarsel om flom for lavtliggende områder i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus på fredag.

Foto: Varsom.no

Ber folk sikre løse gjenstander

Både Sarpsborg og Fredrikstad kommune oppfordrer innbyggere til å sikre løse gjenstander. De fraråder å oppholde seg på utsatte steder og ber om at folk er forsiktige i strandsonen eller på sjøen.

Brygga ved Båthuset Scene i Fredrikstad er under vann fredag ettermiddag. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Meteorologene advarer om at det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes.

Color Line har allerede innstilt fire avganger fredag, og ytterligere fire har forsinket avreise.

– Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet.

Color Line i Larvik har nye reisetider på grunn av været. Det er mye vind og høy vannstand. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Stengte veier

Vinden i kombinasjon med nedbør gjør også at det er ventet høy vannstand langs hele kysten fra Agder til svenskegrensen.

I Oslo har et felt på E6 ved Abildsø vært stengt i flere timer på grunn av oversvømmelse. Veien er nå åpnet for full trafikk igjen, men Statens vegvesen varsler at det vil jobbes mer på stedet i løpet av kvelden.

Flere veier er også stengt i Vestfold og Telemark på grunn av oversvømmelse.

Flere fjelloverganger er også stengt som følge av været.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt.

VANNET STIGER: Denne bryggen i Sandefjord havn er allerede delvis under vann HØLJER NED: Regnet plasker i havnebassenget ved Sandefjord havn NÆRMER SEG FLOM: NRKs reporter i Sandefjord sier den nærmer seg flom ELV OVER BREDDENE: Syrristelva mellom Sandefjord og Larvik går over sine bredder HØYT: Høy vannstand i havnebassenget i Sandefjord

I Sandefjord har kommunen fredag formiddag stengt flere veier rundt havnebassenget.

– Vi får ikke gjort noe for å stoppe vannet nå, sier avdelingsleder for veidrift i Sandefjord, Phillip Longva Karlsen.

– Det vil være muligheter for å bruke alternative veier, sier Karlsen.

En gangvei under Porsgrunnsbrua er full av vann fredag ettermiddag. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Vestfold fylkeskommune har hatt et beredskapsmøte som følge av oransje farevarselet som er sendt ut.

– Vi er usikre på hva som kommer. Kommer det så nærme kysten som er meldt så kan det treffe Tjøme og Færder, og da forventer vi høy vannstand, det vet vi nå forekommer i Sandefjord, sier seksjonsleder for veidrift, Trond Haugstad.

Allerede tidlig fredag satt en uheldig bilsjåfør seg fast i en stor vanndam på en vei nær Torp flyplass i Sandefjord. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Brannvesenet oppfordrer bilister til å ta det rolig på veiene.

– Kjør i lav fart og unngå store vannansamlingene, det kan både ødelegge bil og skape farlige situasjoner, sier underbrannmester Christian Olsen i Sandefjord brann og redning.

Underbrannmester i Sandefjord brannvesen, Christian Olsen. Foto: Tomine Walmsness / NRK

Østfoldbanen stengt mellom Norge og Sverige

Regnet skaper også problemer for togstrekningen mellom Norge og Sverige.

Mellom Göteborg og Halden er det i morgentimene stengt for togtrafikk.

Bane Nor skriver at alle tog blir innstilt grunnet vanskelige værforhold.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, heter det i trafikkmeldingen.

Siste oppdatering fra Bane Nor kom like før klokken 7. Det er linjen RE 20 som blir påvirket av stansen.