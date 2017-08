Vil kaste slangene ut – igjen

Den 15. august i år ble det lovlig å ha reptiler som kjæledyr i norske hjem. Dette falt ikke i god jord hos KrF, og før sommeren la partiet inn et forslag om reversering av forskriften.

– Dette er fremmede dyrearter som ikke hører hjemme i norsk fauna, sier førstekandidat for KrF i Telemark, Geir Jørgen Bekkevold.

– Det er en særdeles dårlig idé å tillate slike dyr, blant annet på grunn av rømnings- og smittefare, legger han til.

Tror på reversering

FRYKTER KONSEKVENSER: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) tenker på både smitte- og rømningsfare når reptiler nå er lovlig i Norge. – Når jeg går ut på verandaen med kaffekoppen min om morgenen, så vil jeg gjerne slippe å møte på kvelerslangen til naboen, sier han. Foto: Anne Lognvik / NRK

Forbudet mot å ha reptiler i Norge har vært gjeldende siden 1. januar 1977. 40 år etter forbudet kom, gjorde regjeringen altså 19 av de ulovlige artene lovlige.

KrF reagerer på hvordan lovendringen ble gjort.

– Dette ble gjort ved en forskrift. Saken kom aldri til Stortinget slik at vi fikk diskutert den der. Hvis det hadde blitt gjort, tror jeg vi hadde fått en lang diskusjon, sier Bekkevold.

– Tror du at det er noen mulighet for at dette blir reversert?

– Det tror og håper jeg, sier Bekkevold.

– Vent med å skaffe dyr

Det er anslått at det var så mange som 100 000 reptiler ulovlig i landet før forbudet ble opphevet. Forbudet ble ikke respektert og var vanskelig å håndheve.

– Vi kan ikke si at det greit at folk kjører for fort og gjøre det lovlig, bare fordi at mange velger å kjøre fort til tross for at det er ulovlig, sier Bekkevold.

– Men akkurat nå er det lovlig å skaffe seg en slange. De som gjør det nå, hva skal de gjøre dersom dere får reversert loven?

– De som fulgte med på debatten etter at dette ble lovlig, bør ha fått med seg at det er en mulighet for at det blir et forbud igjen. Jeg vil anbefale folk å besinne seg, og vente med å skaffe seg dyr før Stortinget har behandlet saken på nytt.

– Valgfrihet

HATER SLANGER: Selv om Bård Hoksrud (FrP) selv hater slager, er han opptatt av at folk skal få velge selv hvilke kjæledyr de ønsker å ha. Foto: Erlend Kjernli

FrP var svært fornøyde da de i mai kunne presentere nyheten om at de 19 reptilartene skulle bli lovlig i Norge.

Førstekandidat for FrP i Telemark, Bård Hoksrud, innrømmer gladelig at han personlig ikke er glad i slanger. Han mener likevel at det bør være lov å ha reptiler som hobbydyr.

– For meg handler dette mest om valgfrihet. At folk skal ha mulighet til å velge selv hva slags husdyr de vil ha, sier Hoksrud.

– Tror du loven blir endret igjen når saken kommer opp for Stortinget?

– Jeg har ikke opplevd at det er den store debatten rundt dette, men vi får se.