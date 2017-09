Ved siden av å være direktør for et eliteserielag, er Einar Håndlykken trener for et guttelag i Skien. Han ble glad da han så det store, tydelige skiltet på banen i Siljan torsdag.

– Jeg følte at det var treffende og tenkte at dette er et budskap vi trenger, sier Håndlykken.

En viktig påminnelse

Frode Berg er styreleder og trener for Siljan fotball, han har fått god respons på det tydelige skiltet.

Frode Berg er styreleder i Siljan fotball. Han syns skiltet er en god påminnelse. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Man tenker kanskje at det er helt opplagt, men hvis man har vært litt rundt omkring så vet man at det ikke er opplagt for alle, sier Berge.

Han sier dette er en god påminnelse også til Siljans spillere og foreldre for hvordan de skal oppføre seg på bortebane.

– De samme reglene gjelder borte som hjemme, sier Berge.

Fair play-begrepet havnet på bordet hos Telemark Fotballkrets forrige måned, da en kamp ble avblåst på grunn av dårlig oppførsel fra foreldrene. Daglig leder Roger Eilertsen har nå hatt begge lag inne til et møte. Fredag ble det klart at de nå vil ha en forsoningskamp.

Fair play på dagsordenen

Eilertsen setter stor pris på initiativet fra Siljan.

Daglig leder i Telemark Fotballkrets, Roger Eilertsen, mener det er bra at Siljan setter en tydelig standard. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Det er en fin måte å rette oppmerksomheten mot fair play. Jeg tror det er viktig at vi har fair play på dagsordenen. I en fotballkamp blir vi veldig ivrige og noen ganger så glemmer vi oss. Det er det bra med en påminnelse, sier Eilertsen.

Han synes det er bra at Siljan setter en tydelig standard for spill på deres bane, og minner om at disse reglene gjelder over alt i fotballen.

– Å synliggjøre det så godt, det er akkurat det virkemiddelet vi trenger for at vi skal være våkne, sier Eliertsen.

Kan bli for mye kjefting

De fleste som har vært på en kamp har opplevd at engasjementet kan gå litt vel langt. Det har de eksempler på alle tre.

Odd-direktør Einar Håndlykken syns skiltet viser akkurat det budskapet som trengs. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Jeg er selv trener i barnefotballen og registrerer litt mer kjefting og smelling enn det burde være, hos noen få, sier Håndlykken.

Odd-direktøren synes det var gøy da han så plakaten torsdag og tok et bilde, som han la ut i sosiale medier.

– Jeg synes det er en god oppsummering av hva det egentlig dreier seg om, og det tror jeg er bra å bli minnet på. Det har Siljan gjort ved å sette opp en svær plakat når vi kommer inn på banen.