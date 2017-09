Arrangerer forsoningskamp etter foreldrebråk

Det var i forrige uke at fotballkampen mellom de to lagene måtte stoppes etter at foreldrene gikk i tottene på hverandre.

Daglig leder i Telemark Fotballkrets, Roger Eilertsen mottok rapporter på hendelsen som oppsto, fra begge de involverte lagene og fra kampens dommer. Klagene gikk på hvordan foreldrene oppførte seg under fotballkampen.

– Jeg tror årsaken er at foreldrene har et stort engasjement. Som regel klarer de å hysje på hverandre, men noen ganger sprekker det. Det skal ikke skje rundt barn, sier han.

Lager forsoningskamp

NFF Telemark har hatt møte med to klubbene som var involvert, og har sendt ut en pressemelding på vegne av dem:

« Vi er to klubber som i møte har gjennomgått episoden som har vært omtalt i media – «G8 kamp stoppet av dommer».Vi er de første til å beklage at dette har skjedd. Foreldrene som var til stede, er oppriktig lei seg. Fremstillingen av kampen har fått en dimensjon som de ikke ønsker å identifisere seg med. Ei heller vil de at guttene skal sitte igjen med en dårlig opplevelse. Klubbene har derfor blitt enige om å gjennomføre en treningskamp med sosialt samvær før og etter kampen. Alle lagledere og foreldre vil bidra: Videre er klubbene samstemte i å fortsette det gode samarbeidet som de allerede har. Vi vil at alle skal vite at vi setter barn- og unge i sentrum. Det skal være trygt og engasjerende å være medlem i våre klubber. Vi vil bidra til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.»