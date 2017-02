Det er varsom.no som varsler om dette:

Vind og litt nysnø vil føre til at omfanget av problemet med fokksnø og nysnøflak over et vedvarende svakt lag av kantkorn eller nedføyket overflaterim vil øke fort. Trolig vil mange heng bli utsatt utover dagen til at skredfaren kommer opp i 3-betydelig.

Her er det betydelig skredfare:

Vest-Telemark (lørdag)

Hardanger (lørdag)

Hallingdal (lørdag)

Voss (lørdag)

Indre Sogn (lørdag)

Jotunheimen (lørdag)

Indre Fjordane (lørdag)

Svartisen (lørdag og søndag)

Salten (lørdag og søndag)

Ofoten (lørdag og søndag)

Indre Troms (lørdag og søndag)

Sør-Troms (lørdag og søndag)

Vinterferiestart

Snøskredvarsler Ragnar Ekker i NVE ber folk som skal til fjells om å ta forholdsregler. Foto: Stig Storheil / NVE

Denne helgen starter vinterferien, og mange tar turen til fjells.

Snøskredvarsler Ragnar Ekker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppfordrer folk som skal ferdes i fjellet til å være forsiktige.

– Vi oppfordrer alle til å starte turplanleggingen på varsom.no, og planlegge turen i henhold til skredproblemene vi beskriver, sier han.

Han ber også folk sjekke isvarselet på samme nettsted før de legger ut på tur.

Vanlige turgåere bør holde seg unna skredfarlig terreng der det meldes faregrad 3, og være observant i nærheten av bratte skråninger eller fjellsider hvor skred kan løsne lenger oppe.

Snø og vind

Skjermdump fra varsom-no.

Årsaken til at skredfaren er betydelig, er at det kan komme snø og sterk vind i fjellet.

– Det blir skredproblemer det snøen legger seg. Det er skjerpende for situasjonen at det har vært kaldt og klart vær lenge. Snøen som ligger i terrenget nå blir et svakt lag når den får ny snø på toppen. Dette svake laget kan en skiløper påvirke, sier Ekker.

– Hvordan skjer et snøskred?

– For at vi skal kunne få et snøskred, må vi ha et svakt lag. Vi må ha snø på toppen av det, og så må vi ha noe som påvirker det svake laget, for eksempel en skiløper. Disse ingrediensene får vi i fjellet nå, sier han.

Snøskredvarselet kan endre seg, avhengig av hvor mye snø og vind det blir.

Lørdag ventes det frisk bris i fjellet, om ettermiddagen økning til stiv kuling. Det kan komme litt snø i vestlige områder, og nedbøren kommer som regn under 1000–1200 meter. Temperaturen vil stige.

I disse områdene er det moderat snøskredfare:

Sunnmøre

Romsdal

Trollheimen

Lofoten og Vesterålen

Tromsø

Lyngen

Nord-Troms

Vest-Finnmark

Nordenskiöld Land

Røde kors forteller hvordan de forbereder seg foran en helg med varslet snøskredfare: