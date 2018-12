Fleirtalet i Agder lagmannsrett meinte mannen køyrde i uforsvarleg høg fart, og dømte han for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på ein annans kropp eller helse». Dei peikar på at ungguten «så helt bort fra risiko ved at andre personer kunne befinne seg under heng (...), uten erfaring med henget og uten å gjøre noe for å redusere fart eller skaffe seg oversikt.» Dei meiner det ikkje er tvil om at det er tiltaltes uaktsomme åtferd som var årsaka til samanstøyten og dei store skadene 10-åringen fekk.

Eit mindretal i lagmannsretten var ikkje overtydd om at det var uaktsom køyring som førte til ulykka. Dei peikar på at det ikkje er fartsgrenser i alpinbakkar, men at ein må tilpasse farten etter forholda. Dei legg vekt på at det var fint vêr og godt preparerte løyper den dagen, og at det kan ha vore spesielle forhold på hengkanten som gjorde at tiltalte letta og dermed ikkje greidde å svinge unna 10-åringen. Dei peikar også på at henget ikkje var skilta med fareskilt.

Kjelde: Dom frå Agder lagmannsrett 12.10.18