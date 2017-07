Skien kommune får kritikk etter drap

Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, sier det er uforståelig at det skjedde et antatt drap i Odins gate i Skien.

Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), mer Skien kommune burde tatt tak i situasjonen i Odins gate for lenge siden. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det er en forferdelig trist hendelse og det er uforståelig for meg hvordan kommuner nedprioriterer de menneskene som trenger kommunens bistand aller mest.

Hun sier kommunene har fått store økte tilskudd til rusomsorgen. Dette skal sikre tilstrekkelig bemanning i slike sosialboliger.

Over 100 bekymringsmeldinger

Politiet har de siste månedene mottatt over 100 bekymringsmeldinger fra Odins gate. Fredag ble en mann i 50-årene funnet alvorlig skadet i en kommunal bolig etter å ha blitt banket opp, og dagen etter ble en 37 år gammel mann funnet død i samme boligkompleks.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five hevder at den økte bemanningen kommunen har satt inn, har vært tilstrekkelig den siste perioden.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra politiet på at det har vært ganske rolig i Odins gate de siste ukene etter at kommunen har økt innsatsen, sier hun.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, mener kommunen har gjort det de kan for å bedre situasjonen i de kommunale boligene. Foto: Roald Marker / NRK

Kjønaas Kjos sier kommunene har fått økte tilskudd til rusomsorgen. Dette skal sikre tilstrekkelig bemanning i denne typen boliger, men hun syntes ikke kommunene har brukt pengene på riktig måte.

– Nei det gjør de ikke. Høyre og Frp regjeringen har bevilget mye penger spesifikt til rus og psykisk helse. Vi ser at kommune etter kommune ikke bruker pengene som er bevilget. Det er helt uakseptabelt, sier Kjønaas Kjos.

Ordføreren mener at tilfellet i Odins gate ikke handler om penger.

– Ifølge kommunalsjefen for helse i Skien, så handler ikke dette om penger. De har oppbemannet og økt tilstedeværelsen på et nivå som er forsvarlig, og som politiet har sagt har bedret situasjonen, sier hun.

Getto i Skien

Frp-politiker i Skien, Karianne Hansen, mener det er viktig å gå gjennom saken nok en gang' sette inn tiltak for å hindre at lignende episoder skjer igjen.

Frp-politiker i Skien, Karianne Hansen, mener det som har skjedd i Odins gate, ikke skulle ha skjedd. Foto: Roald Marker / NRK

– Vi kan ikke ha det sånn. For her har det nesten blitt en type gettoisering, sier hun.

Foss Five mener det alltid vil oppstå uro der det er mennesker med utfordringer, men mener det vil være rolig i Odins gate fremover.

– Det er mange mennesker med utfordringer i Skien, og på disse plassene vil det nok kunne være problemer. Men i Odins gate, hvor det har skjedd et så fryktelig drap, så vil jo både politiets, kommunens og alles tilstedeværelse sørge for at det er ganske rolig der fremover.

Kripos og politiet gjør fortsatt undersøkelser på stedet og beboerne har fått tilbud om å sove i andre boliger de siste nettene.