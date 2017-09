Selger frostskadde epler i butikkene

– Mange butikker har gått tomme for norske epler fordi kjedene ikke får nok. Men vi har funnet en løsning som vi håper kundene blir fornøyde med, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Signe Bunkholt Sæter fra Sauherad.

I Gvarv er kundene fornøyde med at det igjen selges norske epler. Foto: NRK

Signe Bunkholt Sæter i Norgesgruppen sier at eplene er like gode og har like god holdbarhet. Foto: Norgesgruppen

Frostproblemer

– Vi kunne alltid solgt flere norske epler enn det vi gjør, for det er veldig populært i butikkene. Men i år har det vært et ekstra problem med frost på våren og høsten. Dette har gitt korkskader i skallet på en del epler, sier Sæter.

Sammen med Bama og produsentene i Gartnerhallen har Norgesgruppen tatt et nokså spesielt grep for å løse frostproblemene.

– Løsningen på det er at det kommer til å bli flere epler enn før med frostskader i skallet til salgs i butikkene.

Norgesgruppen leverer til Kiwi, Meny, Spar og Joker. Også Rema 1000 og Coop vil selge eplene.

Frost

Svein Børte, daglig leder i Telefrukt på Gvarv, kan fortelle at det ikke har vært så mye frost i år, men at det heller ikke trengs så mye frost for at eplene skal få korkskader.

– Årsaken er kalde netter før eller under blomstring, som gjør at knoppen får en skade som gjør eplet også får en skade. Den kan være en korkstripe fra stilken og fremover eplet eller et korkbelegg på eplet, sier Børte.

I år var det noen kalde netter i forkant av blomstringen, i april, der temperaturen var akkurat så lav at den gjorde skade enkelte steder.

– Det er små marginer, sier Børte.

Like gode

Løsningen betyr altså at flere epler kan selges til butikkene, selv om det har vært store problemer med avlingen på grunn av frostskader.

– De er like gode i smaken, og de har like lang levetid, sier Sæter i Norgesgruppen.

Korkskaden har fått sitt navn fordi skallet på eplene blir litt brune og skrukkete. Det er et korkaktig mønster i et eple som ellers er helt fint.

– Det har vært avgjørende for bøndene å få til dette, for å unngå store inntektstap. Og i et matsvinnperspektiv er det også viktig, sier Sæter.

Slik ser den såkalte korkskaden ut i epleskallet. Foto: Norgesgruppen

Import

– Vi driver kulturer som er utsatt for vær og vind, så vi er klar over de risikoen vi løper, sier Børte.

Men at epler med korkskader også havner i butikkene, er også viktig for produksjonsmiljøene.

– De prøver å ta opp med kundene om det er mulig å justere kvalitetskravet til utseendet på eplene når skadeomfanget er slik som det er i år. Kravet til eplers utseende er høyt i Norge, for vi sammenligner oss med importvarene. Vi må matche disse for å bli foretrukket.