Satser millioner på "det røde gullet"

250.000 nye epletrær skal legge grunnlaget for den store satsingen på epler som nå skjer i Midt-Telemark.

På en god dag plantes det 500 trær i timen, på arealer som tidligere ble brukt til korndyrking. Til sammen investeres det for mer enn 70 millioner kroner i satsingen som skal bringe merkevaren Telemarkseple ut i alle norske butikker.

– Trygt at vi er flere

Henning Jensen og Anlaug Haukvik Grave er blant de unge som vil satse på fruktdyrking. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Det unge paret Anlaug Haukvik Grave og Henning Jensen på gården Søndre Lindheim investerer 5,5 millioner kroner i en framtid som eplebønder.

– Det er klart vi er litt nervøse, men det er en trygghet i at vi har flere andre rundt oss som satser samtidig. Da får vi et miljø, og kan støtte hverandre hvis vi møter motgang, sier de.

Eplehagen de to planlegger sikrer én heltidsjobb, noe som betyr at de to fremdeles er avhengig av en lønnsinntekt utenfor landbruket.

– Men det skal gå, for vi tror på dette, sier Anlaug Haukvik Grave.

Det går fem år før et nytt epletre kommer opp i full produksjon. De første eplene kan nytes etter et par år. Anlaug Haukvik Grave drømmer om snart å få se tonnevis med rødt: Røde Gravenstein, Discovery, Rød Aroma og den nye sorten Rubinstep. Når folk spiser røde juleepler i fremtiden skal de komme fra Sauherad, drømmer hun.

For oss er det rødt som er fargen på det nye gullet! Anlaug Haukvik Grave

Her settes nye epletrær i jorda. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Sagde ned flere frukthager Ekspandér faktaboks Den unge optimismen står i kontrast til situasjonen i Midt-Telemark for 25 år siden. På begynnelsen av 1990-tallet, med såkalte GATT-forhandlinger om økt frihandel og hard konkurranse med utenlandsk frukt på det norske markedet, så mange eldre telemarksbønder mørkt på framtida. Mange epletrær ble sagd ned, og flere hager ble lagt brakk. For noen kom morelldyrking som en kjærkommen erstatning, mens andre satset på full jobb utenfor eplehagen for å sikre inntekten.

Glad for ung satsing

Prosjektet "Frukt i Fokus", som så dagens lys i 2013, har hatt som mål å styrke fruktproduksjonen i Telemark. Nå gleder prosjektlederen seg over ny, ung satsing.

– Dette landskapet kommer til å bli totalt forandret nå. Våren blir spektakulær med millioner av fruktblomster, sier prosjektleder Jan Mæland.

Også lederen for produsentlaget ved Telefrukt, Gunnar Li, er stolt av ungdommen:

– Nå ser vi den nye generasjonen kommer for fullt. Og vi har fortsatt store arealer som kan brukes til fruktproduksjon. Så dette er en gledelig satsing, sier han.

Godt samarbeid

Fruktdyrkerne i Telemark har et solid støtteapparat i ryggen. Blant annet Fylkesmannen i Telemark og Innovasjon Norge. Det er også hjelp å få fra eksperter.

Jan Mæland leder et prosjekt som har hatt som mål å styrke fruktdyrkinga i Telemark. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Når vi satser så stort, har vi ikke råd til å gjøre feil. Derfor er det viktig å få ut oppdatert kunnskap til de unge. Det gjelder råd om plantevern, beskjæring og riktig gjødsling, sier Jop Westplate i Norsk Landbruksrådgivning østafjells.

I fjor fikk dessuten Telemarksbøndene beskyttet merkevaren sin – Telemarkseple, Telemarksplomme og Telemarksmoreller.

– Så mye er gjort. Gjennom produsentselskapet Telefrukt og distribusjonsnettet til Bama og Coop har vi tilgang til 90 prosent av dagligvarehandelen i Norge. Samtidig vet vi at det er et sug i markedet etter norsk frukt. Så dette går rette veien, sier Jan Mæland.