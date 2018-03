Over 500 celler i norske fengsel står tomme

For første gang på veldig mange år har det vært en periode uten stappfulle fengsel i Norge.

– Det er historisk. Vi har hatt mulighet til å spare penger i en tid som har vært veldig krevende økonomisk, sier Kilvær.

Direktør for kriminalomsorgen i region sør, Rita Kilvær, har ønsket en stille periode i fengslene velkommen. Foto: Petter Melsom / NRK

Fengselsavtalen med Nederland, som startet opp i 2015, er noe av årsaken til at soningskøene i Norge er borte. Avtalen avsluttes til høsten, og regiondirektøren er spent på hva som skjer når innsatte kommer tilbake til Norge.

– Jeg håper ikke vi kommer tilbake til en situasjon med sprengt kapasitet. Det er ingen god situasjon for verken de innsatte eller de ansatte, sier hun.

– Tullete pengebruk

Avtalen med Nederland har helt siden oppstarten vært omdiskutert.

– Det er bra at soningskøene er borte, men det er brukt nesten én milliard kroner på prosjektet i Nederland. Det er tullete pengebruk, sier leder av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap).

Hun mener Nederland-prosjektet har satt en stopper for all aktivitet her hjemme.

Lene Vågslid (Ap) har hele tiden vært kritisk til Norgerhaven, det norske fengselet i Nederland. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Utbygging og oppgradering i norske fengsel har uteblitt. I tillegg har innholdet i soningen blitt kraftig redusert, sier hun, og peker på nedgang i rehabilitering, program og oppfølging.

– Det er kuttet til beinet. Det er kun snakk om oppbevaring av innsatte, og det er ingen tanke om at disse menneskene skal rehabiliteres og ut i samfunnet igjen.

– Så hvordan skulle soningskøene vært håndtert?

– Ved å bygge ut eksisterende fengsel i Norge framfor å leie plasser i utlandet. Det hadde vært fullt mulig, sier Vågslid.

– Kjempesuksess

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet er uenig.

– Jeg tror det hadde vært umulig å få ned soningskøene uten å bruke fengselet i Nederland, sier han.

– Kan det være andre grunner til alle de ledige soningsplassene?

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet mener Norgerhaven har vært en kjempesuksess. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Bruken av varetekt har gått litt ned, og bruken av elektronisk soning har økt. Men prosjektet i Nederland er hovedårsaken, mener han.

– Har avtalen i Nederland kostet så mye at utbygginger og innhold i fengslene her i Norge har blitt dårligere?

– Vi har sørget for flere fengselsplasser i Norge. Agder fengsel står ferdig om noen år. Vi kunne ikke gjøre som Arbeiderpartiet; vente i flere år med å gjøre noe med situasjonen. Vi måtte få soningskøene ned. Fengselet i Nederland ble løsningen, og det er en suksesshistorie, sier han, og unnlater å svare om innholdet i soningen.

Redusert innhold

Tilbake i fengselet i Skien erkjenner regiondirektøren at tilbudet til de innsatte er blitt dårligere.

– På grunn av manglende ressurser og finansiering, har vi måttet redusere innholdet i soningen.

– Er ikke et godt tilbud til innsatte vel så viktig som å få ned soningskøene?

– Det er kriminalitetsforebyggende å sone straffen sin med en gang, men vi ønsker oss selvsagt begge deler, sier Kilvær.