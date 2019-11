– Dette betyr alt. Vi har kjempet mot deponiet i fem år. Det har vært helt forferdelig for oss som er nære naboer, sier Berit Hansen, som bor i Brevik.

Rolf Ejme, som bor noen hus bortenfor, er enig.

– Bedre grunn til å flagge får du ikke.

Lang kamp

Planene om avfallsdeponi tett opp til bebyggelsen i den lille kystbyen Brevik har vakt sterke reaksjoner.

Årsaken til planene om deponi i Brevik er at lageret til NOAH på Langøya i Vestfold snart er fullt. Dermed har Brevik blitt sett på som et godt alternativ.

Dalen gruver, som har vært aktuelle for deponi, ligger under Brevik og Eidangerfjorden, og har vært benyttet til kalksteinproduksjon. Staten eier gruvegangene som går under fjorden.

Det har vært en rekke demonstrasjoner, og frykten for det som på folkemunne har blitt omtalt som «gift under føttene» har vært stor.

I vår ble det besluttet å sette ned et utvalg som skulle vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

I rapporten som ble lagt frem mandag morgen, blir det blant annet anbefalt at man ser på andre løsninger enn Brevik.

En årsak er at bedriften Norcem utelukker samdrift, og vil fortsette sine aktiviteter i lang tid fremover.

Brevik-beboer Berit Hansen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hansen understreker at hun fortsatt er skeptisk, selv om det er en gledens dag.

– Jeg har det veldig bra nå, men de har jo ikke tatt hensyn til noe annnet enn at Norcem fortsetter driften. De har ikke tatt hansyn til de menneskelige utfordringene.

Hun understreker at hun er takknemlig for at Norcem satte foten ned.

– Lyttet til våre innspill

Det er Heidelberg Cement som eier Norcem i Brevik. Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft i Nord-Europa, er tilfreds med utvalgets konklusjon.

– Vi har hatt diskusjoner og gode møter med utvalget. Når vi har sett konklusjonene i dag synes vi de er veldig bra, sier han til NRK.

Det folkelige engasjementet mot deponi har vært stort i Brevik. Her fra en demonstrasjon i mars 2019. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

På spørsmål om det kan bli aktuelt med et mindre deponi i gruvene er han tydelig på at det ikke er aktuelt nå.

– Det blir ikke noe liten variant av et deponi med samdrift, men hva som skjer om en del år kan vi ikke si noe om akkurat nå.

Lykkelig ordfører

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn, kommunen der Brevik ligger, er svært fornøyd med konklusjonen.

Motstanden mot deponi i Brevik har vært stor. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg ser at de har funnet det samme som vi nå har sagt i flere år, og peker på flere alternativer. Dette viser at det lønner seg å stå på, og at kombinasjonen av folkelig engasjement og kloke hoder har ført frem. Takk til alle som har bidratt, sier ordføreren, som lover feiring med stil.

Mandag kveld inviterer han til spontan pizzafest for alle som har engasjert seg i saken.