Nå starter jakten på gulvet til tungtvannsfabrikken

Målet er at fabrikken skal bli et unikt kulturminne.

– Denne skattejakten rangerer jeg som den mest spennende jeg har vært med på. Fabrikken ble revet i 1977, og nå skal vi grave opp restene, sier direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan, Runar Lia.

Det skal graves i et område på 600 kvadratmeter på Vemork, og hovedmålet er å finne restene av kjellerrommet som var målet for sabotørene i 1943.

– Vi tror og håper at vi finner et kjellergulv og en bakvegg som skal være ganske intakt. Er veggen og gulvet der mener vi at vi har funnet gullet.

Dette er den gamle hydrogenfabrikken ved Vemork som ble revet i 1977. Foto: Ukjent fotograf / Norsk Hydros fotosamling

Vil formidle krigshistorie

Planen er at den gamle Hydrogenfabrikken skal bli et kulturminne som Industriarbeidermuseet skal bruke i sitt arbeid med å formidle krigs- og industrihistorie til dagens og fremtidens generasjoner.

– Vi ser det som svært sannsynlig at vi finner dette gulvet hvor selve aksjonen i 1943 fant sted. Vi håper å kunne åpne museet i 2019, sier Lia.

Hydrogenfabrikken på Rjukan sto ferdig i 1929, og var et viktig element i industrieventyret som startet på Rjukan og Notodden på begynnelsen av 1900-tallet. Norsk Hydros etablering fremstår som det best bevarte eksemplet i Norge på den andre industrielle revolusjon, hvor det ble brukt elektrisk kraft for industriproduksjon.

Interessen var stor da første spadetak ble tatt på Rjukan mandag. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Økt fokus og interesse

NRK-serien «Kampen om Tungtvannet» gikk sin seiersgang på tv vinteren 2015. Serien skapte økt fokus og interesse for krigshistorien knyttet til aksjonene mot tungtvannsproduksjonen under andre verdenskrig.

– Dette skal bli et ganske moderne anlegg som skal bygges oppå restene av kjelleren. Vi får den industrielle bunnen, glass i to etasjer med utsikt mot Dalen og Rjukan, sier Lia.

NRK-serien om tungtvannet på Rjukan har de siste årene også blitt vist til flere land, noe som har ført til stor oppmerksomhet også internasjonalt.

Reiselivet i Rjukan og Tinn opplever også stor pågang fra turister både fra inn- og utland.