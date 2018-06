Nå blomstrer parasittene i sommervarmen

– Nå som varmen er her, eksploderer antall parasitter, sier Arnulf Soleng som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Bader du i ferskvann eller brakkvann i sommer kan du bli rammet av svømmekløe – et ubehagelig utslett forårsaket av parasitter. Disse små organismene kalles cercarier eller haleikter. Parasittene trives godt i ferskvann på over 20 grader, og kan bli funnet over hele landet.

IKTER: Dette er parasitten som forårsaker svømmekløe. Foto: T. Andersen / Folkehelseinstituttet



De angriper i hovedsak fugler, men kan også bore seg inn under huden på mennesker som koser seg på badetur.

Ekkel opplevelse

Rebekka Bratthammer har badet i Sørsvann i Arendal mange ganger. Tidligere i juni målte badetemperaturen 24 grader på overflaten, og Bratthammer lå i det varme vannet i omtrent én time. Etterpå fikk hun et stikkende utslett over hele kroppen. Spesielt der badedrakten hadde vært.



– Jeg tenkte det måtte være noe i vannet og fant ut av at det var svømmekløe. Det var en ekkel opplevelse. Selv om du ikke kan se parasittene vet du jo at de har vært under huden din, og det er jo ikke akkurat koselig.

UTSLETT: Bratthammer hadde røde nupper over hele kroppen. Foto: PRIVAT: Rebekka Bratthammer

Bratthammer forteller at verken mor eller samboer fikk noen reaksjon, men at de til forskjell fra henne ikke badet like lenge.

Barn ekstra utsatt

Svømmekløe er heldigvis ikke farlig, og parasittene dør etter hvert under huden. Ifølge Soleng tar det noen minutter før de borer seg igjennom, men sjansen øker jo lengre du bader. Lufttørking er heller ingen god idé om du vil unngå det ubehagelige utslettet.



– Unger som sitter i vannkanten er spesielt utsatt. Voksne bader gjerne på dypere vann der parasittene trives i mindre grad, og kan derfor unngå å få svømmekløe, sier Soleng.



Symptomene er et rødprikket, kløende utslett som kan ligne på insektstikk. Behandling er sjeldent nødvendig, og utslettet går som regel over av seg selv etter en uke. I noen tilfeller kan antihistaminer eller milde kortisonkremer bli brukt for å lindre symptomene.

Ikke alle reagerer

– Det er sånn at noen reagerer ikke, mens andre får reaksjoner som har blitt beskrevet som verre enn vannkopper, forteller Soleng.



For noen er reaksjonen mild ved første bad, men deretter forverres situasjonen desto mer man er i kontakt med parasittene. Ifølge Soleng er det å bade på dypt vann, tørke seg når man kommer opp, og skifte fra badetøyet det beste man kan gjøre for å unngå svømmekløe.



– Solkrem med brannmanetbeskyttelse er også verdt et forsøk, sier Soleng.