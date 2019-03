Elsa Maria Manojlovic Eikenes ble skilt i en alder av 35, og følte at klokka begynte å tikke både høyt og raskt.

– Jeg ønsket meg barn, og følte at jeg ikke hadde tid til å gå hele runden igjen. Møte noen, gå på date, finne ut av om dette var «den rette» og så videre, forteller hun.

Flaks

Planen til den single 37-åringen var derfor å reise til Danmark for å bli inseminert, noe som ikke er tillatt for enslige i Norge.

– Dette snakket jeg åpent om, og plutselig var det bekjent som sa at han gjerne kunne stille som donor uten andre forpliktelser. Det takket jeg ja til, forteller Eikenes.

– Jeg hadde fryktelig flaks, og var gravid et par uker senere, legger hun til.

I høst ble 37-åringen mor til en liten, etterlengtet gutt. Mannen som hjalp henne er helt ute av bildet.

Eikenes er kritisk til at enslige ikke får hjelp til å bli gravide i Norge.

– Det er ingen menneskerett å få barn, men nå har faktisk statsministeren sagt i nyttårstalen sin at vi må få flere. Da mener jeg det burde legges til rette for dem som faktisk har lyst på barn, sier hun.

Elsa Maria Manojlovic Eikenes nyter permisjonstiden sammen med sønnen. Foto: Helene Swann Rønneberg / NRK

Drar til Danmark

Kristelig Folkeparti stoppet nylig stortingsflertallet som ville tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. I Norge tilbys assistert befruktning kun til kvinner som har en partner.

Som enslig kvinne må man dermed ut av landet for å få hjelp. Mange drar til Danmark.

Ved Storkklinikken, som er den mest kjente fertilitetsklinikken i Danmark, har de hjulpet mange nordmenn med å få barn. Klinikken opplyser at de har behandlet 1 270 enslige norske kvinner, bare de tre siste årene.

– Vi har gjennom årene hatt mange norske single hos oss, naturligvis på grunn av den liberale lovgivningen vi har i Danmark, sier Lene Schou Berling ved Storkklinikken til NRK.

– Falske forhåpninger

Tallene fra Storkklinikken viser en økning de siste årene, med unntak av i fjor. Da gikk tallene litt ned.

Styreleder Lise Boeck Jakobsen i foreningen Ønskebarn, som jobber for rettighetene til ufrivillig barnløse, mener at den åpenbare grunnen til nedgangen er politikernes lovnader.

– Folk har fått falske forhåpninger og ventet på at dette nå skulle bli tillatt i Norge. Endelig var det gjennomslag i Stortinget for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, men så ble det altså stoppet, sier hun.

– Det er svært uheldig å sjonglere fram og tilbake med denne type vedtak. Det er forferdelig trist for alle som blir rammet, legger hun til.

Boeck Jakobsen mener det er synd at nordmenn må fortsette å reise ut av landet for å få hjelp.

– Vi vet at de fleste aller helst vil ha trygg hjelp i Norge. Hvis Norge hadde sagt ja til dette, så kunne vi selv lagt det trygge regelverket. Den muligheten glipper når folk reiser utenlands, sier hun.

Hun sier historien til Elsa Maria Manojlovic Eikenes er langt fra unik.

– På ingen måte. Det finnes mange varianter av dette, og folk finner sine egne løsninger når regelverket er som det er, sier hun.

Lise Boeck Jakobsen i foreningen Ønskebarn mener politikerne har gitt falske forhåpninger til enslige som ønsker assistert befruktning. Foto: NRK

– Har aldri vært lov

Helseminister Bent Høie (H) sier han skjønner at noen reagerer på at det ikke ble en lovendring med tanke på eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

– Jeg forstår at kvinner som hadde ønsket dette tilbudet er skuffet over at det ikke blir en endring nå. Det er imidlertid slik at dette aldri vært lov i Norge, sier han.

– Dagens regjeringspartier har ulike syn på bioteknologi. I plattformen som alle partiene stiller seg bak, har KrF fått gjennomslag for at vi ikke fremmer forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning til enslige i denne stortingsperioden, utdyper helseministeren.

Han sier videre at partiene er enige om åtte konkrete endringer i bioteknologiloven som vil bidra til å styrke barns rettsstilling og forbedre dagens tilbud om assistert befruktning.

Helseminister Bent Høie (H) sier alle de fire regjeringspartiene må være enige, dersom det skal gjøres endringer i bioteknologiloven.

– Ville gjort det igjen

Selv om veien til å bli mor ble litt annerledes enn det hun hadde tenkt, angrer ikke Elsa Maria Manojlovic Eikenes på valget sitt.

– Jeg er veldig glad for måten det ordnet seg på. Jeg har et fysisk menneske jeg kan fortelle sønnen min om når spørsmålene begynner å komme. I tillegg slapp jeg reising til Danmark og mange utgifter, sier hun.

– Jeg ville uten tvil gjort dette igjen, slår 37-åringen fast.