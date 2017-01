Marcus & Martinus-filmen blir historisk

«Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» er dokumentaren om de to popidolene fra Trofors i Nordland hele fanskaren har ventet på. Filmteamet har fulgt 14-åringene gjennom to år, fra barnestjerner til å bli skandinavias største popfenomener.

– Så vidt vi og distributøren vår har klart å finne ut, er vi den første norske filmen med premiere i alle de skandinaviske landene samtidig, sier produsent Tom Marius Kittilsen fra Skien til NRK.

Sammen med regissør Daniel Fahre fra Langesund og Linn-Jeanette Kyed fra Ulefoss som manusforfatter utgjør de stjernelaget bak filmen i Fenomen | tv film & scene. Dokumentarfilmen om Marcus og Martinus er en av Norges dyreste dokumentarfilmer noensinne, med et budsjett på 13 millioner kroner.

– Dette er en opplevelse jeg må klype meg i armen for å helt tro på. Vi hadde ikke trodd vi skulle ende opp på Colosseum kino da vi startet å filme disse to helt ukjente guttene. Vi har fått være med på den samme reisen som Marcus og Martinus de siste to årene, sier Kittilsen.

KLIPP FRA FILMEN: Se et utdrag fra den kommende kinofilmen

Dette er bare å nyte mens jeg kan Daniel Fahre, regissør

Stort for et lite produksjonsselskap

Fenomen har kontorer i Skien og Oslo og har en stab på åtte fast ansatte. At de står bak dokumentarfilmen om Marcus og Martinus er ekstra stort.

– For et bitte lite produksjonsselskap som Fenomen er det helt vanvittig at filmen skal vises på 209 kinoer over hele landet. Samtidig skal dokumentaren vises på kinoer i Sverige, Danmark og Finland samme uken, og det har ikke skjedd før med noen norske filmer, sier produsenten.

Regissør Daniel Fahre har tidligere laget bakomfilmen til «Kampen om tungtvannet» for NRK, hatt regi på en serie for VGTV og laget mye reklamefilm. Dokumentarfilmen om Marcus og Martinus er hans første kinofilm.

– Jeg har nervene under kontroll, men kjenner det selvfølgelig. Jeg har sittet i timevis i et klipperom, og så skal det plutselig vises til tusenvis av mennesker. Det skal bli deilig å få premieren overstått, sier Fahre.

Regissør Daniel Fahre har sommerfugler i magen før premieren på dokumentarfilmen om Marcus og Martinus lørdag. Foto: Martin Torstveit / NRK

Utrolig stort og morsomt

Fahre er ikke sikker på hva denne dokumentarfilmen kan føre til med tanke på egen karriere videre, men er ekstremt stolt over produktet.

– Dette er utrolig stort og morsomt. Jeg har lært ekstremt mye av å lage denne filmen, og har fått jobbe med noen av de beste folkene i bransjen. Da jeg var her for to måneder siden og så at folk sto i kø og lå i soveposer på utsiden av kinoen for å se en film jeg har laget, tenkte jeg at dette opplever jeg aldri igjen.