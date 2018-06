I takt med det rekordvarme været i sør blir jord og grunn stadig tørrere. Grønne plener har blitt gule, blomstene tørster og planter visner.

Fortvila hageeiere prøver å redde noe ved hjelp av spredere og hageslanger – ofte uten lov.

– Vi produserer 50 prosent mer vann enn vi gjør i et normalt døgn, noe som betyr at vanningsrestriksjonene vi har innført ikke virker, sier teknisk sjef i Skien kommune Finn Jensen.

Nå har flere kommuner gått til det skrittet å sende ut personlig sms til alle innbyggere, blant andre Skien og Kragerø.

Blomster og planter tørster, men ikke alle får lov til å vanne som de vil om dagen. Foto: Frank May, P3472 Frank May / NTB scanpix

Truer med stenging

Kragerø kommune truer med å stenge av hele vanntilførselen hvis de oppdager alvorlige brudd på vanningsrestriksjonene.

– Dette er det åpning for både i kommunens forskrift for vann og avløp og i abonnementsvilkårene. Dette vil vi selvsagt forsøke å unngå, men vi kan ikke utelukke at det vil bli gjort, sier ingeniør Kenneth Haugholt i Kragerø kommune til Kragerø Blad Vestmar.

Han legger til at stenging av vannet ikke vil skje der det vil føre til fare for liv og helse.

– Det er litt vel mange grønne planer rundt omkring, sier Haugholt.

Oppsøker folk hjemme i hagen

Ansatte i Skien kommune har de siste kveldene kjørt rundt for å sjekke om folk har på spredere og hageslanger.

– Det er riktig, og det har gitt nedslående resultater. Folk sier de ikke har fått med seg restriksjonene, så de er for så vidt unnskyldt, sier teknisk sjef i Skien kommune Finn Jensen.

– Gir dere bøter også?

– Nei, vi går ikke til det skrittet. Men jeg har hørt rykter om at noen har fått knute på slangen fordi de ikke har hørt på oss, sier Jensen.