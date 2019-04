– De unge jentene kan komme til å gjøre ting som kommer til å plage dem resten av livet.

Det sier leder ved politiets forebyggende avdeling i Grenland, Tor Ragnar Steffensen, som ikke har sans for at mindreårige blir invitert med på russefeiringen i russebussene.

Det er særlig unge jenter som får lov til å være med i bussen av eldre gutter. Tidligere i år laget en russebuss et omstridt søkeskjema for jenter som ville «rulle».

Etter at en 16-åring ble funnet med over tre i promille vil politiet slå hardere ned på den omstridte «rullingen».

Søker etter spenning

Politi over hele landet forbereder nå hyppige kontroller av russebussene de nærmeste ukene. Og det er ikke bare bussens tekniske stand som skal sjekkes. Politiet i Buskerud, Vestfold og Telemark har bestemt seg for å slå hardt ned på skjenking av mindreårige.

Tor Ragnar Steffensen sier de kommer til å kontakte foreldrene dersom de oppdager ungdom under 18 med russen. Foto: Nils Skumsvoll

– Vi skal oppsøke bussene og sjekke om det er noen unger under 18 år som er med. De kommer vi til å fjerne fra bussen. Så ringer vi til foreldrene som får komme å hente dem. Nå må foreldrene passe bedre på, sier Tor Ragnar Steffensen.

Hvis det er andre straffbare forhold kan det også bli aktuelt å kontakte barnevernet. Noe de ifølge Steffensen allerede har gjort.

– I denne alderen er det mange som søker spenning. Så er de kanskje ikke så klar over konsekvensene det kan få senere i livet. Dersom de gjør straffbare ting så vil det ikke forsvinne. Det vil kanskje plage dem resten av livet, mener Steffensen.

Ikke alle drikker

Den 16 år gamle jenta som i forrige måned ble funnet ved en russebuss med over tre i promille ble kjørt til sykehus. Det var ikke russ på bussen, men ungdommer som først er russ i 2020. De hadde allerede investert i en russebuss og startet feiringen ett år for tidlig.

Foto: Nils Skumsvoll

Russepresident ved Hjalmar Johansen videregående skole, Julie Volden, synes ikke det er moro å høre om hendelsen.

– Det synes jeg var veldig trist å høre. For det første burde jo de som tok henne med på bussen ta ansvar for henne. Så synes jeg det er litt kleint at yngre starter å rulle før de er russ. Jeg tenker at de kan vente til de er russ, og til kullet over er ferdig med sin russefeiring.

– For hardt å nekte rulling

Russepresidenten synes likevel at politiet går litt hardt fram hvis de skal utvise alle under 18 år fra russebussene.

– Jeg vet jo om mange på min alder som er sammen med noen som er litt yngre. Da vil de jo gjerne rulle med vennene sine og kjæresten sin.

– Men det er jo ikke lov til å drikke når man er under 18 år?

– Nei, det er det ikke. Men alle på bussen trenger jo ikke å drikke. Jeg vet jo med meg selv at jeg ikke kommer til å drikke på hver eneste rulling, avslutter russepresident Julie Volden.