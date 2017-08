Hedda Gabler for første gang på Teater Ibsen

Hedda Gabler er historien om en kvinne som lever i et ekteskap med en mann hun ikke elsker. Det borgerlige livet kjennes kvelende, og hun kjeder seg og søker derfor nye utfordringer. Hun mister fotfestet og gir opp fordi hun ser at livet hennes blir påvirket og styrt av andre.

Finner ikke lykken

Det er en historie om en kvinne som har alt, men som likevel ikke finner lykken i livet.

– Det finnes nok mange som Hedda i dag. Vi har alt, men det er ikke noe som kan fylle tomrommet, søkenen etter noe vi ikke har funnet. Smykker, mann og hus kan ikke fylle den meningsløsheten du føler ved ikke å ha din rolle i samfunnet.

Det sier Ida Elise Broch, som spiller stykkets tittelrolle. De siste årene har hun hatt suksess i filmer og TV-serier. Hun har blant annet spilt i Lilyhammer på NRK og Det tredje øyer på TV 2.

Kompleks kvinne

– Hedda er så kompleks. De fleste som har spilt Hedda sier at de aldri helt forstår seg på henne. Og selv Ibsen sa etter at han hadde skrevet stykket, at han ikke helt selv skjønte hva han hadde skrevet. Man får liksom ikke helt fatt på henne.

Ibsen skrev i et brev at det var godt å bli ferdig med å skrive stykket:

– Det uopphørlige samliv med disse diktede mennesker begynte nemlig å gjøre meg ikke så lite nervøs.

Stykket har premiere på Teater Ibsen i kveld, tirsdag 29. august. Stykket går i Skien frem til 7. oktober.