Gulsetkofta skal varme bydelen

Gulset nærmiljøsenter står bak konkurransen som ble satt i gang i fjor, forteller prosjektleder Espen Wingaard.

– Vi har en visjon på Gulset om å skape et varmere samfunn. Da er ei kofte en billig og konkret identitetsbygger, men som også setter Gulset på kartet med positivt fortegn.

Bydelen i Skien har 10 000 innbyggere, og torsdag blir oppskriften og ferdige Gulsetkofter presentert på Gulsetsenteret, skriver Varden.

Kofta strikkes med et baby alpakkagarn fra Andesfjellene i Bolivia, forteller importør Ingvild Tørre Riis.

– Det er eksklusivt, og på høyde med kasjmir. Fiberen er tatt fra et to år gammelt alpakkadyr, og raka bare en eneste gang, det er derfor det er så mykt.

Symboler fra Gulset

Det kom inn fem forslag fra hele landet i designkonkurransen, og vinneren ble den lokale presten Margrete Holmeide.

– Gode symboler fra Gulset strikkes inn i kofta, som kan bæres med stolthet, sier Espen Wingaard.

Skoene har vinneren henta fra egen kirke. I tillegg er kofta dekorert med nøklene som gårdskvinnene bar i beltene og som ble statussymbol, hammer og meisel er fra jerngruveindustrien som strekker seg tilbake til 1500-tallet og bladene viser nærheten til naturen. En gul Z er brodert på venstre erme, skriver Varden.

Gir unge i Bolivia utdanning

Noe av pengene fra salg av oppskrift og garn skal gå til arbeidet som nærmiljøsenteret gjør på Gulset, men først og fremst skal det gå til hjelpearbeid i Bolivia.

Ingvild Tørre Riis har vært med og drevet barnehjem i det sø-ramerikanske landet i mange år. Barna på hjemmet er nå voksne, og en dag hun sto og vaska opp sammen med de voksne jentene, fikk hun en idé.

– Jeg skjønte at de gruet seg til framtida, og jeg tenkte da at vi måtte hjelpe dem i mål med mulighet for studier.

Dermed ble det dannet en forening som gir studielån og boplass til fattig ungdom i Sør-Amerika. Etter å ha solgt mye garn over lang tid, ønsket hun noe bærekraftig som kunne vare framover i stedet for å skaffe faddere.

– Men er det vanskelig å strikke Gulsetkofta?

–Det skal ikke være det. Vi har fått hjelp av en koftenestor. Den skal være mulig å få strikket selv for oss gutta, sier Espen Wingaard.