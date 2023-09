Vi er inne i en periode med økende forskjeller og en prisstigning som gjør at flere enn før har dårlig råd. Helt vanlige familier får ikke endene til å møtes, og fortvilte foreldre bekymrer seg for hvordan både husleie, forsikring, strøm, mat og klær skal dekkes.

I tillegg er det skamfullt å ikke ha nok penger. Dette er realiteten for altfor mange familier i Norge nå.

«Statistisk sett kommer en eller flere elever i akkurat din klasse fra familier med dårlig råd.»

NRK kunne melde at så mye som 18 prosent av norske husstander har økonomiske utfordringer. Hvordan dette er mulig i Norge i 2023 er ikke til å fatte.

Hvilke langtidskonsekvenser vil det ha for de barna som vokser opp i hjem der fattigdom preger oppveksten? Trygghet, stabilitet og frihet fra økonomisk stress burde være en selvfølge for familier i Norge.

Det er ikke min jobb å se på de strukturelle, bakenforliggende årsakene til at det har blitt slik. Men jeg er selv forelder. Og jeg ønsker å komme med en oppfordring til alle foreldre nå som skoleåret snart braker i gang:

La oss alle være ekstra årvåkne for at skolen skal være gratis. Det er kanskje lettere å ta opp «små» og «ubetydelige» utgifter som bryter med gratisprinsippet, dersom man selv ikke sliter med økonomiske bekymringer. Våg å ta praten med læreren dersom skolen i praksis ikke er gratis for alle.

«Det burde være helt unødvendig å stille med 50 kr i gave eller vipps.»

La bursdagen være gavefri! Kom med forslag på foreldremøte om at barna ikke trenger å ha med gave når de skal i barnebursdag hos hverandre. Vi har selv hatt denne ordningen i første klasse med stor suksess.

Barna er fulle av forventning til bursdagsselskapet – som ofte består av spente, festkledde barn, pølse, kake, ballonger og lek.

Bursdagen inneholder derimot ikke 20 små plastleker som alle er verdt under femtilappen. Barna savner ikke gavene, da de ikke er vant til noe annet, og foreldrene er glade for å slippe gavestresset.

Det burde være helt unødvendig å stille med 50 kr i gave eller vipps for at barnet ditt skal kunne komme i bursdagen til vennen sin – særlig i disse tider. Dersom du er enig – våg å foreslå det for ditt barns klasse i høst! Kanskje er mange andre foreldre enige med deg.

«La oss alle være ekstra årvåkne for at skolen skal være gratis.»

Det er flott å kunne arrangere aktiviteter for klassen utenom skoletid, som nissefest eller felles sommeravslutning.

En klassekasse kan være nødvendig til dette formålet. Men alle foreldre bør være klar over at bidrag til klassekassen skal, ifølge Utdanningsdirektoratet, være frivillige og anonyme. På Spleis.no er det mulighet for å opprette en slik innsamling til for eksempel klassekasse, der bidrag gis anonymt og frivillig.

Er du én av de som står på litt ekstra og er klassekontakt, er det greit å vite om disse prinsippene. Statistisk sett kommer én eller flere elever i akkurat din klasse fra familier med dårlig råd. Gjør det som står i din makt for å hindre at dette fører til ekskludering.