Godseierens tamender skal opp i Stortinget

De tamme endene har skapt store problemer i Telemark. Mens noen ender tar turen på butikken for en matbit, skaper andre kaos langs den trafikkerte riksveien på Ulefoss.

– Dette er en manipulering av norsk natur, som jeg ikke kan være med på, sier naturfotograf og stortingsrepresentant Arne Nævra.

Bare i år har Løvenskiold Fossum fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette ut 8000 stokkender til jakt, mens det er satt ut 1000 stokkender i Cappelens skoger.

Blir sak på Stortinget

Den erfarne naturfotografen og nyslåtte stortingspolitikeren for SV, Arne Nævra, er svært kritisk til jakt på tamender. Foto: Julie Maske / DNT

Stortingsrepresentanten er ikke fornøyd med hvordan det hele foregår. Han står sammen med flere dyrevernere og ornitologer som har vært kritiske til «snobbejakten».

– Det at vi avler opp ender for å jakte på dem senere er feil av flere grunner, mener Nævra.

Han peker på at disse endene kan forringe den lokale stammen, at det blir en bestand som er større en det naturen bærer i området, og at det fort blir sykdommer med så mange ender samla. Han er også er svært kritisk til jakt på dyr som er blitt sosialisert og vant til mennesker.

– Dette er prinsipielt galt, og jeg kommer til å stille skriftlig spørsmål om saken til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen i Stortinget, forteller Nævra.

Må tjene penger på andre måter

Nævra går ikke med på at andejakten er en måte godseierne får næringsdriften til å gå rundt på. Han mener det finnes langt bedre måter å tjene penger på norske skogseiendommer.

– Man må drive med noe annet, for eksempel kan man leie ut naturopplevelser. Kanskje kan det at man ikke jakter, og at artene lever uten jakttrykk være en god salgsvare. Det tror jeg ikke det er så mange i Norge som har tenkt på, sier Nævra.

Vil endre regelverket

Seksjonsleder i Miljødirektoratet Knut Morten Vangen, forteller at det vil bli endringer. Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Det er åpenbart at disse samlingene med stokkender har blitt et problem, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Knut Morten Vangen.

Da tillatelsene til å sette ut stokkender ble godkjent i juni sier han Miljødirektoratet ikke var klar over hva som ville skje et par måneder senere.

– Ut ifra den kunnskapen vi sitter med nå vil det gjøres andre vurderinger neste år. Hvor blant annet dyrevelferd er noe som vil bli vurdert i behandlingen, sier Vangen.

– Vil det fortsatt være lov å sette ut ender?

– Om det kommer til å bli et totalt forbud eller om det blir tillatt i begrenset omfang har vi ikke tatt endelig stilling til.

NRK har forsøkt å få kommentarer fra Løvenskiold Fossum, og SD Cappelen Skoger, men dette har ikke lykkes.