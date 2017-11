Godseierens ender skaper kaos i bygda

Vinteren for snart tre år siden landet en flokk på 600 ender på den isfrie Eidselva ved Ulefoss. Dette var tamme ender som hadde rømt fra den lokale godseieren Cappelens skoger. Fuglene var importert fra Sverige, og satt ut til betalingsjakt.

– Da vannene i jaktområdene frøys til is, fløy de hit hvor det er åpent vann på grunn av strømmen i elva, sier en kvinne som kaller seg for «dyrevenn».

Det skulle bli starten på et mareritt hun og mannen neppe hadde sett for seg. For da ekteparet begynte å mate endene, ble det trafikk-kork på fylkesveien som går mellom huset og elva.

De tamme endene la seg rett og slett rett ned på asfalten for å vente på mat, og de ville ikke rikke seg for bilene.

Ekteparet fikk skylda for trafikkaoset, og har siden mottatt en lang rekke med hatbrev, trusler og døde andefugler på eiendommen som ligger rett ved elva.

– Det har vært helt forferdelig. Senest i går puttet noen en død and i postkassa vår. Hvordan kan voksne folk gjøre noe sånt? sier kvinnen oppgitt til NRK.

Hun og mannen mener at de tamme fuglene ikke vil klare seg i naturen på egen hånd. De er nå så slitne av alt bråket at de ikke orker å stå fram med navn.

Irriterte bilister

De store andeflokkene skapte mye venting og irritasjon for bilistene. Uttrykket "å vente på grønn and" ble et begrep på folkemunne. Den daværende taxisjåføren Kai Stoa fra Vrangfoss var blant dem som reagerte sterkest.

– Jeg kjørte forbi området opp til ti ganger om dagen, og til slutt var jeg møkka lei av å vente!

Han opprettet en Facebook-gruppe mot matingen. Den har nå 380 følgere.

– Jeg ville sjekke om andre var like irriterte som meg, og det var de tydeligvis, sier Stoa.

Konflikten tilspisset seg raskt, men roet seg noe i sommer da det ble satt opp et gjerde under deler av autovernet. Endene klarer imidlertid å fly over, og dessuten har en del av flokken flyttet seg ned til den mer trafikkerte riksvegen lenger ned i bygda.

– Kjørte over ender med vilje

Ekteparet som har matet endene har anmeldt en rekke tilfeller av sjikane og trusler til politiet. De har også anmeldt flere sjåfører for å ha kjørt på ender med vilje.

– En gang ble fire ender drept av en bil, en annen gang seks, sier de oppgitt.

Lensmann Rollef Bergan sier til NRK at dette er en spesiell og utfordrende sak som har skapt mye engasjement på Ulefoss.

– Vi har fått inn et titalls anmeldelser, men alle er så langt henlagt, sier lensmannen.

– Plikt til å hjelpe dyr

Mange på Ulefoss mener at den eneste løsningen på problemet er at matingen opphører. Dette er dyrevernsforeningen NOAH helt uenige i. De støtter ekteparet fullt ut:

– De har gjort det eneste riktige. Ifølge Dyrevelferdsloven har man plikt til å hjelpe dyr som ikke klarer seg selv. Disse tamme fuglene vil dø en pinefull død av sult og kulde dersom ingen mater dem, sier leder Siri Martinsen.

– Det er forferdelig at folk som prøver å hjelpe endene blir møtt med så mange ubehageligheter. Lokalbefolkningen bør isteden vende sine protester mot godseieren, som har satt ut disse endene for å drive jakt for moro skyld.

Viltforvalter Ronny Sundqvist i S D Cappelen Skoger har fått flere muligheter til å uttale seg om saken. Men alt han ønsker å si er følgende:

– Ingen kommentar. Det er et fritt land. Lykke til videre med reportasjen.