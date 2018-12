Han fikk natt til tirsdag beskjed om at de to kvinnene som ble funnet drept i Marokko mandag, var studenter i Bø.

28 år gamle Maren Ueland fra Bryne var på backpacking-tur i Marokko sammen med sin 24 år gamle danske venninne Louise Vesterager Jespersen.

– I Bø lever studentene tett på hverandre, sier Aasen.

Tar vare på hverandre

Han har først og fremst fokus på å ta vare på studenter og ansatte, som har fått den voldsomme beskjeden om at to medstudenter er funnet drept.

Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Kristian Dugstad / NRK

De to kvinnene, som kommer fra Bryne og Danmark, var ikke på tur i forbindelse med studiene da de mistet livet i Marokko.

Erfarne turfolk

De var begge godt kjent i studentmiljøet.

De to gikk på et bachelorprogram i friluftsliv, kultur og naturveiledning.

– Det jeg vet, er at de to er erfarne friluftsfolk, og var ute på en godt planlagt privat ferietur da denne tragiske hendelsen skjedde, sier Aasen til NRK.

– Det er mellom tjue og tretti elever knyttet til dette studiet. De er sterkt preget av det som har skjedd. I dag vil vi gjøre det vi kan for at alle har noen å prate med.

Han er i løpende kontakt med studiestedet i Bø, der det går rundt 3.000 studenter. Mange av dem er på juleferie.

– Jeg har fått rapport om at de er flinke til å ta vare på hverandre, og søkt sammen i fellesskap, sier rektoren, som selv er på vei til Bø for å være til stede og bidra der han kan.

Det flagges på halv stang ved samtlige av de åtte studiestedene knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge tirsdag.

– Vi vil arrangere en minnestund når tiden er inne for det.

– Fikk tidlig mistanke om at det var dem

Anette Bischoff, instituttleder for friluftsliv, idrett og kroppsøving, forteller at de fryktet at det kunne være deres studenter, da nyhetene om den tragiske hendelsen i Marokko først ble kjent.

Anette Bischoff, instituttleder for friluftsliv, idrett og kroppsøving. Foto: Ina Emily Swann

– Det preger oss selvsagt sterkt. Sist vi snakket med dem var på fredag, da de gledet seg til å reise til Marokko, forteller hun til NRK.

– Når en av våre studenter dør er det alltid sårt, men vi har stått i stormen før og forsøker å ta vare på hverandre. Vi har en god beredskapsplan og har håndtert kriser tidligere. Jeg opplever at vi står rolig sammen, samtidig som våre tanker går til jentenes familier og de fantastisk fine jentene som har gått bort.

Ordfører Borgar Kåsa opplyser at kriseteamet i Bø står til disposisjon for dem som måtte ha behov for hjelp.