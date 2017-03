Funn av død person i Bamble

Politi, Røde Kors, Norske Redningshunder og Sivilforsvaret er med i letingen etter en 25 år gammel kvinne som er savnet i Langesund. Til sammen 60 personer har lett etter den savnede kvinnen.

Politiadvokat Kjetil Langbach. Foto: Anne Lognvik / NRK

Da NRK Østafjells gikk på lufta mandag kveld kunne politiet bekrefte at det var gjort et funn av en død person i sjøen i Langesund.

– Rett før klokka halv seks gjorde letemannskapene et funn ved brygga i Langesund av en død person, sier politiadvokat Kjetil Langbach.

Langbach sa på direktesendingen at det er for tidlig å bekrefte at det er den savnede som er funnet.

– Men kvinnen har vært savnet i området her, så vi må få bekreftet identiteten.

Han sier at det er for tidlig å fastslå dødsårsaken, og sier at den døde vil bli sendt til obduksjon for å få avklart hva som er årsaken.

Ble sist sett på fest i en bolig

Kvinnen ble sist sett på en fest i et bolighus i Baneveien i Langesund fredag kveld.

Store mannskaper er mandag ettermiddag satt inn i letingen etter 25-åringen.

– Vi leter i alle områder ut fra der hun sist ble sett, sier lensmann i Bamble, Sverre Walle til NRK.

Den 152 cm høye kvinnen snakker grenlandsdialekt, har en normal kroppsbygning, halvlangt lyst hår, blågrå øyne og er lys i huden. Politiet opplyser at den savnede var iført grå joggedress da hun var på festen.

– Samtidig som vi er ute og leter, etterforsker vi saken for fullt. Vi har gjennomført mange vitneavhør og har mottatt mange tips som vi sjekker ut. Vi er fortsatt interessert i tips om noen har sett noe på strekningen fra Langesund til Stathelle natt til lørdag 4. mars. Da må de melde dette til politiet.

Lensmann i Bamble, Sverre Walle sier store mannskaper er med i letingen etter den savnede kvinnen. Foto: Anne Svanaug Straume / NRK

Kan ha funnet kvinnens klær

Walle bekrefter overfor NRK at de har funnet noen klær som de ønsker å undersøke nærmere.

– Vi har funnet klær som vi skal undersøke, men om disse tilhører kvinnen kan jeg ikke bekrefte eller avkrefte nå.

Politiet sjekker også overvåkingskameraer i området for å se om de kommer nærmere en løsning på hva som kan ha skjedd med 25-åringen.