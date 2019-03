Det kommer frem av en dom fra Vest-Telemark tingrett tirsdag.

Hadde vært på jakt

Saken har fått mye oppmerksomhet, etter at Gunnarson Veum skjøt ørnen utenfor huset sitt i Fyresdal i november 2017.

Fyresdølen hadde vært på jakt, da han så ørnen komme flygende.

Alt skjedde på gårdsplassen omkring 100 meter fra gårdshuset der familien hans bor.

Da ørnen ble skutt, satt den like ved redskapsbygningen, bare noen meter unna sauefjøset.

– Jeg så ingen annen løsning enn å avverge situasjonen på den måten jeg gjorde, sa den unge jegeren til NRK like etter hendelsen for snart halvannet år siden.

Han varslet Statens naturoppsyn om hendelsen.

Ba om fengsel

Norges Miljøvernforbund anmeldte senere jegeren for brudd på naturmangfoldloven, og nylig gikk saken i Vest-Telemark tingrett.

Aktor ba om betinget fengsel i 30 dager og 5.000 kroner i bot for Gunnarson Veum.

Knut Gunnarson Veum ble frikjent for brudd på naturmangfoldsloven. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Retten ga imidlertid Gunnarson Veum medhold i at han handlet i nødverge da han skjøt den fredete fuglen.

Jegeren er fornøyd med utfallet, selv om saksbehandlingen har tatt tid.

– Jeg har hatt tillit til at politiet har behandlet saken riktig, og føler at aktørene har opptrådt ryddig underveis, sier Gunnarson Veum til NRK.

– Helt feil

Jan Gunnar Slemmeli, leder i Norsk ornitologisk forening Telemark, reagerer på frifinnelsen, og forstår ikke hvorfor det kan kalles nødverge.

– Dette er faunakriminalitet, sier han til NRK.

Han argumenterer med at ørnen ble skutt da den satt i et tre, og etter hans mening ikke utgjorde noen akutt fare for dyra på gården.

– Jeg ser ikke noen grunn til at han skulle bli frikjent, sier Slemmeli.