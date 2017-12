– Jeg opplevde helt tydelig at ørnen gjorde et angrep mot sauene, og spesielt lammene, for det var de som gikk ute der ørnen satt seg, sier Knut Gunnarson Veum.

22-åringen hadde vært på jakt, da han så ørnen komme flygende. Først stupte den ned like ved inngjerdingen hvor lammene sto, før den satte seg i toppen av et tre like ved.

Står for beslutningen

– Jeg så ingen annen løsning enn å avverge situasjonen på den måten jeg gjorde, sier den unge jegeren.

Alt skjedde på gårdsplassen omkring 100 meter fra gårdshuset der familien bor. Da ørnen ble skutt, satt den like ved redskapsbygningen, bare noen meter unna sauefjøset.

Den unge jegeren hadde akkurat kommet hjem fra jakt da han fikk se ørnen sveve over gårdsplassen. Du trenger javascript for å se video. Den unge jegeren hadde akkurat kommet hjem fra jakt da han fikk se ørnen sveve over gårdsplassen.

Anmeldt

For en uke siden anmeldte Norges Miljøvernforbund jegeren i Fyresdal. Siden ørnen er fredet, mener miljøvernforbundet at jegeren har brutt naturmangfoldloven.

– Jeg hadde veldig kort tid på å ta en beslutning. Den beslutningen jeg tok, står jeg for. Det var et klart nødverge. Jeg visste at det var en fredet ørn, men jeg hadde ikke noe valg, sier Veum.

Kritiseres

Runa Bergby i Norsk Ornitologisk Forening skjønner at folk reagerer på at havørnen i Fyresdal ble skutt. Hun mener nye jegere nå bør få mer kunnskap om de ulike artene når de tar jegerprøven. Foto: Privat

Mange er opprørt over det som har skjedd. Tidligere har Runa Bergby i Norsk Ornitologisk Forening uttrykt sin frustrasjon. Hun mener jegeren ikke har skjønt hva han har skutt på.

– Det virker som om kunnskapen om arter mangler hos enkelte. Når en jeger har en ørn på såpass nært hold og ikke ser forskjell på om dette er en kongeørn eller en havørn, er det noe som mangler. Dessuten er det jo forbudt å skyte ørn, så da skal en jeger uansett ikke skyte.

– Jeg visste godt hva jeg gjorde. Dette handler ikke om mangel på kunnskap. Jeg ville redde dyra på gården. Det var et klart nødverge, sier 22-åringen.

Også i kommentarfelt på Facebook er folk sinte.

En trist, feig og lavmåls handling. Nødverge er det vel neppe snakk om. Facebook-bruker

Havørna hekker i Telemark for første gang på 160 år og blir skutt fordi en sauebonde trodde den skulle ta sau?! Nå må det snart være nok med hvordan vi behandler rovdyrene... Facebook-bruker

– Bryr meg ikke

– De får ha sine meninger, og jeg har mine. De som skriver på Facebook var ikke i situasjonen, ingen av dem så hva som skjedde.

Han kommer også med en oppfordring.

– Folk bør tenke seg om to ganger før de skriver på nettet. Og i alle fall sette seg inn i saken og gjeldende regelverk før de trekker konklusjoner, sier Veum.

Ørnen satt i treet midt i bildet. Da ørnen ble skutt, var det lam som beitet der sauene står. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Henla sak i Nordland

For snart ti år siden ble medisinprofessoren Per Fugelli anmeldt for å ha avlivet to havørnunger på Røst i Nordland.

Norsk Ornitologisk Forening anmeldte avlivingen til politiet, men saken ble etter kort tid henlagt.