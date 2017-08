Fra i dag er disse husdyrene lovlige

1. januar 1977 ble det ulovlig å holde reptiler her i landet. Sammen med Island, har Norge vært det eneste landet i Europa som har forbudt hold av slike dyr. Likevel anslås det at det kan være så mange som 100.000 reptiler ulovlig i landet.

Når forbudet nå oppheves blir også reptiler som ble innført eller holdt i Norge før 15. august 2017 lovlige dersom de tilhører de lovlige artene. Det skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Opphevingen av forbudet har vagt blandede reaksjoner. Dyrevernsorganisasjonen NOAH frykter blant annet at kattunger som slangemat kan bli en industri.

Disse artene blir lovlige Ekspandér faktaboks Slanger Grønn trepyton - Morelia viridis

Hagetreboa – Corallus hortulanus

Kongeboa - Boa constrictor

Kongepyton - Python regius

Kongesnok - Lampropeltis getula

Kornsnok - Pantherophis guttatus

Melkesnok - Lampropeltis triangulum

Regnbueboa - Epicrates cenchria

Teppepyton - Morelia spilota Øgler Dvergvaran - Varanus acanthurus

Kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus

Leopardgekko - Eublepharis macularius

Perlefirfisle - Lacerta lepida

Pigghaleagam - Uromastyx ocellata

Skjeggagam - Pogona vitticeps

Stor daggekko - Phelsuma madagascariensis Skilpadder Gresk landskilpadde - Testudo hermanni

Kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesi

Rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria

Flotte dyr

Nils Harald Reiersen er dyreansvarlig i Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia i Gjerstad. Han mener det er uproblematisk å ha reptiler som husdyr.

– Det er flotte dyr, de er enkle å ha og trives godt i fangenskap, i terrariene sine. Så det er ikke noe problematisk å ha disse i det hele tatt, sier han.

Reiersen forteller at det er 19 arter som nå blir lovlige. Artene er en blanding av slanger, øgler og noen skilpadder. De er valgt ut fra at de er enkle å ha, at de trives godt og er uproblematiske å holde.

– Og de er ikke farlige?

– Nei, alle de kattene som løper rundt i norske hjem er mye farligere.

Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage ser ingen problemer med reptiler som husdyr. Disse babyalligatorene er ikke blant artene som nå blir lovlig. Foto: Den Lille Dyrehage

Forandringer

Han tror ikke det vil ødelegge for dyrehagen når folk flest kan ha de eksotiske dyrene hjemme.

– Det er klart vi ønsker å vise fram dyr som ikke er vanlig å se hjemme, så vi kommer nok til å forandre på en del av de dyra vi har. Hos oss vil folk alltid se mer spesielle dyr enn det man ser til vanlig, sier Nils Harald Reiersen.

Dyrehagens største slange er litt over fem meter lang. Den blir ikke lovlig på en stund.

