Levende fòr er ulovlig i Norge Torunn Knævelsrud/ Mattilsynet

– Det er mulig vi får se en industri i stor skala hvor dyr avles opp ene og alene for å bli spist av slanger, sier Siri Martinsen i NOAH.

INDUSTRI: Siri Martinsen i NOAH tror reptilene vil trenge så mye mat at det blir en industri å avle opp smådyr. Foto: Siri Martinsen

Fra 15. august trer den nye forskriften, som tillater privat hold av reptiler, i kraft. Martinsen mener dette åpner for en helt ny type industri hvor kommersielle aktører avler opp såkalt fôrdyr, som kattunger og små gnagere for å selge de som slangefôr.

– Jeg tror ikke mattilsynet har lagt noe vekt på hvor dårlig velferden blir for de dyrene som blir avlet opp til slikt, de har ikke nevnt det med ett ord i prosessen, sier Martinsen.

Hun ser ikke bort fra at dyr blir solgt levende som fôr, men tror at den industrien som kan vokse opp vil se annerledes ut.

– Jeg tror det kan bli en industri hvor man avler opp dyr i stor skala, for å så avlive dem før man selger de. Men husk at mange av disse reptilene har vanskelig for å ta til seg døde dyr, sier Martinsen.

– Reptilene som bor her kan få det bedre

UENIG MED NOAH: Torunn Knævelsrud tror legaliseringen først og fremst vil oppleves positivt. Foto: Mattilsynet

Det var mattilsynet som utarbeidet forskriften, seksjonssjef for dyrevelferd der, Torunn Knævelsrud er uenig med Martinsen. Hun tror ikke legaliseringen av enkelte reptiler vil føre til en ny industri.

– Levende fôr er ulovlig i Norge. Vi tror heller ikke det blir så mange flere reptiler i Norge som følge av dette, så noen stor kommersiell industri har vi ikke troen på, sier Knævelsrud.

Hun mener de fleste vil kjøpe mat i dyrebutikker og få god informasjon der og at legaliseringen heller vil gjøre det bedre for de eksisterende reptilene som finnes i Norge i dag.

– Det blir flere som tør å gå til veterinærene med reptilene uten å tenke på at de blir tatt for det. Jeg tror også kunnskapen til veterinærene om reptilbehandling blir økt som følge av dette, sier hun.